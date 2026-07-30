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1 op de 5 mannen heeft het ‘M-syndroom’: Nieuwe link met misogynie en geweld ontdekt

van Dalen Eva

juli 30, 2026

1 in 5 men have the ‘M factor,’ a newly identified syndrome linked to misogyny and violence
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