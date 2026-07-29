De Nederlandse acteur Cees Geel is dinsdagochtend op 61-jarige leeftijd gestorven ten gevolge van een hartstilstand, zo heeft zijn management namens de familie doorgegeven aan het nieuwsagentschap ANP. Geel was een bekend figuur in talloze televisieseries, films en theaterproducties.

Geboren in 1965 in Schagen, verwierf Cees Geel landelijke bekendheid met zijn rol in de film Simon van Eddy Terstall uit 2004, waarin hij de rol van een terminaal zieke hasjhandelaar speelde. Voor deze vertolking ontving hij het Gouden Kalf voor Beste Acteur. Deze film vertegenwoordigde Nederland tevens bij de Oscars dat jaar.

In het theatermilieu maakte Geel onder andere indruk in producties zoals Hij Gelooft in mij, Heren van de thee en Knielen op een bed violen. Zijn uitvoering van Porthos in de musical 3 Musketiers leverde hem in 2003 een Musical Award op.

Eddy Terstall omschreef Geel in een gesprek met Nu.nl als een ‘intens persoon, een hartstochtelijke vriend en een gedreven acteur. Zijn acteerwerk was vol overgave en charisma.’ Acteur Marcel Hensema heeft ook warme herinneringen aan de samenwerking met Geel in Simon, waarin ze meer dan twintig jaar geleden samen speelden. ‘Die film betekent enorm veel voor ons beiden en Cees’ rol in Simon was iconisch. Zijn karakter bood troost en was herkenbaar voor velen.’

Jarenlang was Cees Geel de stem achter vele programma’s op RTL 5, zoals De Slechtste Chauffeur van Nederland, en hij was een vast gezicht in het kinderprogramma Het Klokhuis. Onlangs was hij nog te zien in de ziekenhuisserie Dag & nacht.

Vanaf 2016 speelde Geel in de serie Flikken Rotterdam als rechercheur Stan Vroom. De opnames voor het laatste seizoen waren net afgerond. ‘Twee weken terug hadden we onze laatste draaidag,’ vertelde collega en regisseur Martin Schwab dinsdagavond op de radio in het programma Met het Oog op Morgen. Schwab beschreef Geel als een ‘sterke, karakteristieke en eigenzinnige acteur’, wat soms tot confrontaties leidde. ‘Maar achteraf moest ik vaak toegeven dat zijn keuzes de juiste waren. Hij was niet altijd eenvoudig te sturen, maar stond wel open voor feedback, al kon hij soms koppig zijn. Geel had een krachtige uitstraling.’

Toen het nieuws van Geels overlijden bekend werd, was Schwab toevallig met een groep van Flikken uit eten in Rotterdam. ‘We zijn een hechte groep en het nieuws heeft ons diep geraakt.’