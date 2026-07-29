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Europese WK-atleten trainen voor Amerikaanse hitte: ‘We moeten Amerikanen onze excuses aanbieden’

van Dalen Eva

juli 29, 2026

How European World Cup athletes have trained for US heat — as visitors admit: ‘We owe Americans an apology’
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