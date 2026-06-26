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Hond met zeldzame aandoening geboren: Tweede penis verwijderd via operatie!

van Dalen Eva

juni 26, 2026

Dog born with second penis on his leg undergoes surgery for ultra rare birth defect
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