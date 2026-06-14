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Wetenschappers maken topbrood met gist uit mummiedarmen: Bierrevolutie volgt!

van Dalen Eva

juni 14, 2026

Scientists turn yeast found in gut of ancient mummy into ‘very good’ sourdough bread — beer’s next
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