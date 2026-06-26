Gisterenavond heeft choreograaf Adam Khazhmuradov de XL Production Award gewonnen tijdens de finale van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC). Zijn duet Attempts Left leverde hem een bedrag van 100.000 euro op. Het publiek koos voor het duet Mother May I van Sabine van Rensburg en Natasha Patterson (collectief People Watching) als hun favoriet.

In het winnende duet Attempts Left van Adam Khazhmuradov, worden de dansers op een bijna onmenselijke manier gepresenteerd. Ze lijken meer op geleedpotige wezens die kunnen veranderen in dansende cicaden met schilden. De jury, met leden als Anouk van Dijk, Anna-Kay Alicia Gayle, Rupert Tookey, Katrín Hall en Kristin de Groot, prees het krachtige concept en de geraffineerde samenstelling van Attempts Left en liet zich meeslepen door zijn boeiende wereld.

Met Mother May I hebben Sabine van Rensburg en Natasha Patterson een romantisch nummer op een vervormde manier gebruikt. De twee identiek geklede dansers creëerden een illusie van één gedeeld lichaam, wat zowel fascinerend als verrassend was.

In het negende jaar van dit succesvolle initiatief, gelieerd aan het Scapino Ballet Rotterdam, toonden de zestien geselecteerde choreografieën een diverse mix van stijlen, achtergronden en nationaliteiten uit vier verschillende continenten. Naast de winnaars presenteerde het finaleprogramma duetten van Doreja Atkociunas & Rhiannon Beausoleil-Morrison (Mister Sparkle Told Us To Dance. It Was An Unpretentious Encounter), waarin twee dansers in een ontspannen sfeer diverse persoonlijkheden verkennen.

All Honesty Aside van Zach Enquist is een volledig gedanste en gesproken dialoog tussen twee samenwonende partners. Door het veelvuldig gebruik van tekst was het soms lastig om de aandacht bij de dans of de woorden te houden. Kuo Chueh-Kai bracht Towards Equilibrium, waarin de dansers een lange paal delen en jongleren, wat een circusachtige invulling geeft aan het duet. De dynamiek tussen de dansers schommelt tussen solidair en competitief.

Jordan Johnson en Aidan Carberry presenteerden met Castling the Unknown een indrukwekkende choreografie geïnspireerd door een schaakwedstrijd. Zittend aan weerszijden van een tafel, gebruikten de dansers hun beperkte fysieke ruimte op een virtuoze manier. Diego Pazó en Lucia Berguete’s Gárgola leek een intens en gewelddadig liefdesduet.

De oprichters hadden een moment van inspiratie toen ze besloten een choreografiecompetitie alleen voor duetten te organiseren. Een solo of een ensemblestuk stelt heel andere artistieke en organisatorische eisen. In een duet kunnen alle elementen die de choreograaf wil onderzoeken volledig tot hun recht komen.

De halve finales leidden tot een finale met zeven finalisten die streden om de XL Production Award. De winnaar ontvangt 100.000 euro om een nieuwe productie te ontwikkelen in samenwerking met Scapino Ballet Rotterdam. Andere deelnemers konden ook de aandacht trekken van professionele (internationale) partners, die hen mogelijk uitnodigen om verder te werken aan hun repertoire. Diego Pazó en Lucia Burguete vielen op met vier aanmoedigingen en ook Zach Enquist en Jordan Johnson & Aidan Carberry (JA Collective) krijgen een vervolg op deze editie.

Dit evenement is meer dan een competitie: een carrière opbouwen hangt af van veel niet-artistieke factoren en begeleiding en netwerkvorming zijn cruciaal, vooral in de internationale danswereld. Het enthousiaste publiek dat de dansmakers en -uitvoerders verwelkomt, is daarbij essentieel.

De choreografieën verschillen net zoveel van elkaar als de context waarin ze zijn ontstaan. Het is daarom niet zinvol om over trends, scholen of richtingen te spreken. Wel is opvallend dat bewegingen van niet-menselijk leven regelmatig als inspiratiebron dienen, zoals dierengelijkenissen in Attempts Left en chemische processen in Mother May I. Duetten nodigen ook uit om de grenzen tussen twee afzonderlijke lichamen te verkennen, wat in veel van de duetten resulteerde in zeer bijzondere vormen van samenspel.