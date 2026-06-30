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Kind ontdekt zeldzaam Romeins relikwie van 1700 jaar oud: Vondst tijdens museumbezoek in Israël

van Dalen Eva

juni 30, 2026

Child finds rare 1,700-year-old Roman relic during visit at Israeli museum
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