Florida-schok: Twee alligators voor de voordeur gevonden: ‘Ze worden slimmer’

Daar ga je dan, krokodil.

Veel inwoners van Florida hebben wel eens een vreemde ontmoeting gehad met alligators, maar dit voorval spant de kroon.

Een bewoner van de Zonnestaat deelde op Reddit hun angstaanjagende ervaring met twee griezelige reptielen die naar de voordeur van hun huis kwamen, wat allemaal werd vastgelegd door de Ring-camera van het gezin.

Op de beelden is te zien hoe twee enorme alligators rondhangen op de veranda van het huis.







De alligators bleven hangen, waarschijnlijk in een poging het huis binnen te komen.

Toen een van de alligators merkte dat niemand naar de deur kwam om hen binnen te laten, bleven ze nog wat langer rondhangen voordat ze ongeduldig werden.

Vervolgens toonde de video een van de reptielen die op zijn achterpoten stond, net als een mens, met zijn gezicht tegen de voordeur gedrukt. Zijn handlanger kroop vlak achter hem over de grond.

Misschien probeerde hij zich een weg naar binnen te krabben – of te laten weten dat hij er was en geen kwaad in de zin had?

Men kan slechts speculeren.

De Reddit-post is inmiddels verwijderd, maar de reacties zijn nog steeds te lezen, waarbij veel mensen de nogal angstaanjagende situatie luchtig opvatten.

“Puppy denkt: ‘Niet bewegen! Ze kunnen ons niet zien als we niet bewegen,'” schreef iemand.

“We zijn … euh … eten aan het maken … Heb je misschien een kopje suiker te leen?” grapte een ander.

“Ze worden slimmer. Geen wonder dat deze beesten levende dinosaurussen zijn,” merkte iemand op.

Niet iedereen vond dit echter grappig, aangezien enkele anderen deelden hoe angstaanjagend de realiteit van de situatie echt is.







De angstaanjagende ervaring werd allemaal op camera vastgelegd.

“Angstaanjagend, dit maakt me blij dat ik op een plek ben met waardeloos weer waar een alligator niet aan mijn deurbel komt,” luidde een reactie.

“Weet je wat nog angstaanjagender is? Ze kunnen in bomen en over hekken klimmen,” voegde een ander toe.

Dit is niet de eerste keer dat alligators een stukje van het gedomesticeerde leven willen proeven.

Eerder deze maand stond een vrouw uit Florida oog in oog met een alligator van 2 meter en 41 centimeter in haar keuken.

Nadat de foto’s van de angstaanjagende ontmoeting op sociale media verschenen, plaatste Matt Devitt, hoofdmeteoroloog van WINK News, ze op X met de tekst: “Deze grote jongen in Venice kwam binnen door een schermdeur aan de voorzijde open te duwen, de keuken in, terwijl zij in de woonkamer was.”

Terwijl ze tv keek toen de alligator binnenkwam, dacht de vrouw dat iemand die het verkeerde huis had de woning probeerde binnen te komen.

“Dus tegen de tijd dat ik opstond en naar de voordeur ging, was de alligator al binnen,” zei ze.

In een vecht- of vluchtreactie pakte de vrouw uiteindelijk haar telefoon van het aanrecht in de keuken — slechts een paar centimeter van de alligator vandaan.

Uiteindelijk verwijderden sheriffs van de county en leden van de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission de ongewenste gast.