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Mysterieuze ‘koude vlek’ in Atlantische Oceaan: Wetenschappers linken aan zwakkere stromingen!

van Dalen Eva

juli 9, 2026

Mysterious ‘cold blob’ in Atlantic is a sign of weakening ocean currents — and could lead to cooler climates in our future: scientists
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