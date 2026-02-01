3I/ATLAS verschijnt deze week: jouw complete gids om het te zien!

Hier is hoe je het in de gaten kunt houden.

Met de komst van de komeet 3I/ATLAS, die over twee dagen zijn ronde langs de aarde zal maken, zijn zowel amateurfotografen als astronomen druk bezig om een glimp op te vangen van deze interstellaire bezoeker.

Deze komeet uit een ander sterrenstelsel zal zijn dichtste nadering tot de aarde bereiken op 19 december.







Afbeelding van 3I/ATLAS genomen door de Hubble Space Telescope. “Je hebt geen geavanceerde grote telescoop nodig die astronomen gebruiken voor dataregistratie,” zei Darryl Seligman, professor in de astronomie aan de Michigan State University, tegen de Post.

Gelukkig, ondanks de lopende planetaire verdedigingsoefening van het door NASA gesteunde International Asteroid Warning Network, vormt ATLAS geen bedreiging — het zal op ongeveer 170 miljoen mijl afstand voorbijgaan voordat het zijn reis door het heelal vervolgt.

Tijdens zijn nadering zijn meerdere organisaties erin geslaagd foto’s te maken van de kosmische anomalie. Op 30 november legde NASA’s Hubble Space Telescope een diepgaandere blik op de interstellaire komeet 3I/ATLAS vast, met zijn Wide Field Camera 3 instrument terwijl het door het zonnestelsel schoot.

De Europese Ruimtevaartorganisatie’s röntgenruimtetelescoop XMM-Newton observeerde 3I/ATLAS op 3 december 2025, waarbij het rood oplichtte toen gasmoleculen van de komeet botsten met de zonnewind, meldde de BBC.

Hoe te bekijken







3I/ATLAS is het beste zichtbaar op heldere nachten in landelijke gebieden waar het hoog en droog is.

Gelukkig hebben sterrenkijkers geen astronomische ruimtetechnologie nodig om deze hemelse sneeuwbal, die met het blote oog onzichtbaar zal zijn, te kunnen waarnemen.

Telescopen met een opening van minstens 30 cm zullen in staat zijn om ATLAS duidelijk waar te nemen in de ochtendschemering tot 2026, volgens NASA. Echter, iets kleinere telescopen — groter dan 15 centimeter — kunnen de komeet nog steeds waarnemen als een “zwakke vlek”, vertelde astronoom Qicheng Zhang aan de Post.

Het uitzicht zal duidelijker zijn met een camera. “Camera’s zijn gevoeliger dan het menselijk oog en kunnen de komeet detecteren door veel kleinere telescopen en meer lichtvervuiling,” zei Zhang, een postdoctoraal onderzoeker bij het Lowell Observatory in Flagstaff, Arizona, die ATLAS in november vastlegde. “Maar natuurlijk zou men nog meer detail vastleggen door grotere telescopen onder donkerdere hemels.”

Hoe dan ook, de mogelijkheid om ATLAS vast te leggen met draagbare instrumenten is behoorlijk indrukwekkend, gezien het feit dat het meer dan 700 keer de afstand tussen de aarde en de maan zal zijn op 19 december.

Hoe zullen sterrenkijkers weten waar ze naar kijken/voor zoeken? “Op deze afstand (ATLAS’ afstand van de aarde op 19 dec.), kunnen hemelwaarnemers die naar het oosten tot noordoosten kijken in de vroege ochtendschemering de komeet net onder Regulus vangen, een ster in het hart van het sterrenbeeld Leo, de leeuw,” schrijft NASA. Om de exacte positie van 3I/ATLAS te helpen trianguleren, beval Zhang aan om “planetarium/sterrenkaartsoftware zoals Stellarium of KStars te gebruiken die zijn positie ten opzichte van de sterren op elk tijdstip/locatie toont.”

Er zijn veel andere dingen aan de hemel die er vergelijkbaar uit kunnen zien, en je weet pas echt zeker of je het hebt gezien als het zich precies op de juiste plek aan de hemel bevindt,” legde hij uit.

Voor een optimale waarneming adviseerden experts om naar een plek ver weg van lichtvervuiling te gaan.

“Een mogelijkheid is dat er aangewezen donkere luchtgebieden zijn, meestal in samenwerking met de National Park Service,” vertelde Darryl Seligman, professor in de astronomie aan de Michigan State University, aan de Post. “Die plekken zijn geweldig voor elke vorm van sterrenkijken, telescoopgebruik of astrofotografie.”

Hij voegde eraan toe dat er ook geschikte donkere plekken zijn in landelijke gebieden ver weg van steden, en merkte op dat “hoe hoger en droger, hoe beter.”

“Als je een donkere luchtplek kunt vinden die ook een hoge piek heeft, zou dat ideaal zijn,” zei hij, en voegde eraan toe dat het verstandig zou zijn voor komeetkijkers om de weersvoorspelling te controleren en te gaan op een moment dat er niet te veel wolken zijn.

Ruimtespectators die geen ideaal uitzichtpunt kunnen vinden — zoals in het permanent lichtvervuilde NYC — kunnen het fenomeen toch virtueel observeren via een livestream gehost door Gianluca Masi bij het Virtual Telescope Project.

Dit sterrenkijkfeest begint om 23.00 uur EST op 18 december, met realtime telescoopopnamen van komeet 3I/ATLAS, gemaakt door zijn robotobservatoria in Manciano, Italië, als het weer het toelaat.

Telescopen voor serieuze sterrenkijkers