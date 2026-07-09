Ontdek hoe GoVolta en Heurotrain hun treindroom financieren: Nieuwkomers veroveren Europa!

In samenwerking met Eyevestor – Nederlandse ondernemingen GoVolta en Heurotrain nemen het op tegen gevestigde spoorwegmaatschappijen met beloftes van lagere prijzen en meer keuzevrijheid. GoVolta is al operationeel, terwijl Heurotrain zijn zinnen heeft gezet op 2030 voor de lancering van hun eigen hogesnelheidstreindienst. Deze bedrijven zijn ambitieus en zoeken aanzienlijke financiële middelen om hun plannen te realiseren. Eyevestor speelt een cruciale rol in het werven van fondsen en het creëren van een gemeenschap van ambassadeurs.

Maarten Bastian, oprichter van GoVolta, is bekend met de vergelijking met EasyJet en ziet de gelijkenis: lage tarieven en internationale ambities. ‘EasyJet symboliseert betaalbaar vliegen binnen een Europees netwerk, los van nationale grenzen. Op het spoor domineren nationale spelers, en internationaal georiënteerde bedrijven zoals het onze zijn zeldzaam,’ zegt Bastian.

Betaalbaar reizen van Amsterdam naar Parijs

Bastian en zijn zakenpartner Hessel Winkelman, die ooit begonnen met het organiseren van stedentrips verkocht via retailers zoals Hema en Albert Heijn, hebben hun focus na de pandemie verlegd naar duurzamere reisalternatieven. Dit resulteerde in GreenCityTrip, een nachttreinconcept naar steden zoals Praag en Milaan. Nu introduceren ze GoVolta, bedoeld om internationale treinreizen betaalbaarder te maken. Sinds maart biedt GoVolta dagelijkse diensten aan van Amsterdam naar Duitsland, en binnenkort wordt Parijs toegevoegd aan het netwerk.

De ticketprijzen van GoVolta zijn 50 tot 70 procent lager dan die van concurrenten, volgens Bastian. Ze bereiken deze lage prijzen door het gebruik van gerenoveerde Belgische wagons die veel passagiers kunnen vervoeren en minder kosten dan nieuwe treinen.

De vraag naar treinreizen neemt toe, vooral op internationale routes zoals Amsterdam-Parijs, waar weinig concurrentie is. GoVolta ziet hier veel mogelijkheden. Het aantrekken van kapitaal is echter een uitdaging, omdat grote investeerders vaak huiverig zijn zonder benchmarks of vergelijkbare ondernemingen.

Bestelling van tien hogesnelheidstreinen

Heurotrain, in tegenstelling tot GoVolta, plant meteen groot met de aanschaf van tien nieuwe hogesnelheidstreinen voor een dienst die elk uur tussen Amsterdam en Parijs zal rijden vanaf 2030. Dit zou Eurostar voor het eerst serieuze concurrentie bieden op deze route. Het idee kwam van de broers Maarten en Roemer van den Biggelaar die geïnspireerd raakten door de effecten van concurrentie in de Italiaanse spoorwegmarkt.

Volgens directeur Gerrit Spijksma is de markt klaar voor een nieuwe speler en heeft Heurotrain de nodige connecties en marktkennis om succesvol te zijn.

Financiering van spoorambities

Heurotrain’s plannen zijn zowel ambitieus als kostbaar, met een geschatte benodigde investering van een half miljard euro voor tien treinen. Ze hebben al toezeggingen voor de helft van dit bedrag, maar de rest moet nog worden opgehaald.

GoVolta heeft ondertussen financiering veiliggesteld door zelf kapitaal en middelen van een onderhoudspartner in te zetten. Met succes, want de bezettingsgraad van hun treinen overtreft de 70% en de route wordt naar verwachting cashflowpositief in 2027. Een nieuwe obligatielening via Eyevestor moet hen helpen uit te breiden naar Parijs.

Crowdfunding: meer dan alleen geld

Zowel Heurotrain als GoVolta gebruiken crowdfunding niet alleen als financieringsmethode, maar ook om een gemeenschap van betrokken supporters op te bouwen. Dit heeft geleid tot een actieve groep investeerders en ambassadeurs die niet alleen financieel bijdragen, maar ook ideeën en steun bieden.

Meer dan financiering

Eyevestor speelt een belangrijke rol voor zowel GoVolta als Heurotrain door niet alleen kapitaal te werven, maar ook door het beheren van investeerders en het opbouwen van een community. Dit helpt de bedrijven om zowel financiële middelen als breed draagvlak voor hun plannen te verkrijgen, wat essentieel is voor het succes op lange termijn.