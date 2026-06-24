Inloggen
Nieuwsbrief

Wetenschappers lossen mogelijk het raadsel op: Waarom had de T. rex zulke kleine armen?

van Dalen Eva

juni 24, 2026

Scientists may have finally cracked the mystery of why T. rex had such tiny arms
WhatsApp

Meer van onze dekking in uw zoekresultaten

Hier kunt u meer inhoud van onze rapportages vinden in uw zoekresultaten. Door de verscheidenheid en diepgang van onze artikelen, zorgen wij ervoor dat u goed geïnformeerd blijft over diverse onderwerpen.

Voeg The New York Post toe op Google

Wilt u direct toegang tot betrouwbaar nieuws en diepgaande analyses? Voeg dan The New York Post toe aan uw Google voorkeuren. Zo mist u geen enkele update en blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post
WhatsApp
LEES  Astronaut legt zeldzaam lichtverschijnsel vast vanuit de ruimte: Unieke beelden!

Verzet zonder impact: Hoe gebrek aan zorg kracht ondermijnt!

Plaats een reactie

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly