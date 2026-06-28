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Bevolkingsinstorting dreigt: mensheid kan binnen 40 jaar halveren, onthult schokkende studie

van Dalen Eva

juni 28, 2026

Human population could collapse and be halved in just 40 years, chilling doomsday study reveals
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