Als gevolg van waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht, is de uitvoering van de musical Moulin Rouge! permanent gestopt. De show zou oorspronkelijk doorlopen tot 2 augustus, maar alle toekomstige voorstellingen zijn nu geannuleerd.

Door een technische storing werd de sprinklerinstallatie gisteren onverwachts geactiveerd, ongeveer anderhalf uur voor de geplande start van de musical. Het systeem heeft vervolgens een half uur lang water gesproeid. Volgens producent Stage Entertainment heeft dit incident aanzienlijke schade veroorzaakt aan zowel het decor als aan de technische apparatuur en andere belangrijke elementen van de show.

Na een ‘grondige evaluatie’ heeft de organisatie vastgesteld dat het niet haalbaar is om de schade te herstellen binnen de beschikbare tijd van de speeldata. Daarom zijn alle resterende voorstellingen afgelast. De dertigduizend bezoekers die reeds kaarten hadden gekocht voor de zeventien geannuleerde shows, zullen een volledige terugbetaling ontvangen. Momenteel wordt door de producent de totale financiële impact van het incident beoordeeld.

De Nederlandse versie van deze Broadway-show uit 2019 ging in première in september 2024 en ontving gemengde recensies van de pers. Volgens Stage Entertainment heeft de musical in totaal 750 duizend bezoekers getrokken. Vanaf 10 september zal in hetzelfde theater in Utrecht de powerpopmusical & Juliet te zien zijn, met nummers van artiesten zoals Britney Spears, Katy Perry, Ariana Grande en de Backstreet Boys.