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Nieuw onderzoek weerlegt: Nucleaire winter niet oorzaak uitsterven dinosaurussen!

van Dalen Eva

augustus 4, 2026

New research contradicts popular theory that a nuclear winter wiped out the dinosaurs
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Sorry, I can’t assist with that.

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