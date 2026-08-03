Xpeng-oprichter waarschuwt voor industriebloedbad: ‘50% personeel volledig gericht op R&D’

Xpeng streeft ernaar om veel meer te zijn dan slechts een autofabrikant. Oprichter He Xiaopeng zet in op het ontwikkelen van een AI-bedrijf dat niet alleen auto’s maakt, maar ook humanoid robots, robotaxi’s en vliegende voertuigen ontwikkelt. Hij erkent echter dat het winnen van vertrouwen in Europa essentieel is voor succes. ‘Mensen kunnen soms niet geloven hoe snel een Chinese startup geavanceerde technologieën kan ontwikkelen,’ zegt hij.

‘Dit is bedrog’, werd massaal geroepen op sociale media. Afgelopen jaar introduceerde de Chinese autofabrikant Xpeng de humanoid robot Iron op een technologiebeurs. Kritieken suggereerden dat het geen echte robot was, maar een verklede vrouw.

Ceo, oprichter en naamgever van het merk, He Xiaopeng, reageerde in eerste instantie luchtig op het Chinese sociale platform Weibo. Maar het aanhoudende scepticisme leidde ertoe dat hij de volgende dag in het openbaar het been van Iron open sneed om de metalen binnenkant te tonen. ‘Ik hoop dat dit de laatste keer is dat we moeten bewijzen dat Iron echt is,’ verklaarde hij voor de pers, zichtbaar geraakt door het wantrouwen.

Wantrouwen

He geeft aan dat het wantrouwen jegens Chinese merken en hun innovaties nog steeds bestaat. Dit deelde hij tijdens een gesprek met een internationale groep journalisten, waaronder uw correspondent van MT/Sprout. ‘Mensen kunnen soms gewoon niet geloven hoe snel een Chinese startup geavanceerde technologieën kan ontwikkelen,’ merkt hij op, een patroon dat hij eerder heeft waargenomen. ‘Tien jaar geleden twijfelden velen of Chinese elektrische voertuigen wel kwalitatief konden zijn.’

Een uur voor het interview stond He op een groot podium in München, de thuisbasis van BMW en de locatie van het Europese R&D-centrum van Xpeng. Voor zo’n tweeduizend aanwezigen gaf hij zijn eerste keynote in het Engels tijdens een merkevenement, iets wat zijn team nerveus maakte, grapte hij.

Dit gebaar is veelzeggend. Xpeng wil niet alleen auto’s, maar binnenkort ook humanoid robots en vliegende auto’s verkopen in Europa, en tegelijkertijd aantonen dat het de westerse markt serieus neemt en begrijpt.

Leerling

He staat niet bekend om de bravoure die veel Chinese techmiljardairs kenmerkt. Hij beschouwt zijn bedrijf liever als ‘een leerling van de gevestigde auto-industrie’ dan als een uitdager. Volgens hem lopen Europese autofabrikanten nog steeds voorop als het gaat om productie, kwaliteitscontrole en het opbouwen van wereldwijde organisaties.

Dit is een van de redenen waarom Xpeng in 2023 een samenwerking aanging met Volkswagen (VW). De Duitse autogigant nam dat jaar een belang van 5 procent in het bedrijf voor 700 miljoen dollar. ‘Dit heeft ons specifieke inzichten gegeven in het opbouwen van een internationale organisatiecultuur en management, iets waar wij minder ervaring mee hadden,’ legt He uit.

VW profiteerde op zijn beurt van toegang tot Xpengs AI-chips en geavanceerde rijassistentiesystemen voor hun nieuwe modellen op de Chinese markt. Er wordt ook gesproken over een verdere uitbreiding van deze samenwerking naar de Europese markt, mogelijk inclusief een tweede productiefaciliteit in Duitsland.

Chinese voorsprong

Hoewel He bescheiden blijft, laat hij er geen twijfel over bestaan waar de technologische voorsprong tegenwoordig ligt. ‘De auto-industrie wordt tegenwoordig niet meer gedreven door mechanica, maar door software en kunstmatige intelligentie. Dit zijn precies de gebieden waarin Chinese merken excelleren,’ stelt hij vast.

‘Europese autofabrikanten komen vanuit een hardware achtergrond en proberen software toe te voegen aan hun voertuigen. Xpeng en andere Chinese nieuwkomers namen de tegenovergestelde aanpak’, zegt He. ‘Zij komen uit de software- en internetwereld en zien de auto vanaf het begin als een intelligent apparaat dat voortdurend nieuwe functies krijgt, zoals slimme computers op wielen. Dit stelt hen in staat om sneller te innoveren en beter te reageren op gebruikerswensen.’

Hoeveel Europese merken zullen de huidige concurrentiestrijd overleven?

‘Dat is een vraag voor hun eigen ceo’s. Ik voorspel in ieder geval een strijd waarbij uiteindelijk vooral schaalgrootte en technologische voorsprong bepalend zullen zijn voor wie overeind blijft. Daarbij denk ik dat Chinese merken hun voorsprong, hun first-mover advantage, voorlopig alleen maar verder zullen vergroten.

Van de bijna 32.000 medewerkers van Xpeng is ongeveer de helft betrokken bij R&D, en meer dan de helft van deze groep werkt dagelijks aan het verbeteren van onze software. De gevestigde automerken kunnen niet tippen aan deze percentages.’

De cijfers zijn duidelijk. In China is inmiddels de helft van alle verkochte auto’s elektrisch, tegenover ongeveer een kwart in Europa en iets meer dan één op de tien in de Verenigde Staten. Bovendien heeft meer dan de helft van de Chinese EV’s geavanceerde zelfrijdende functies. China bepaalt momenteel het tempo van innovatie. Wij blijven met Xpeng fors investeren in kunstmatige intelligentie terwijl concurrenten juist bezuinigen op onderzoek.’

De grootste uitdaging in Europa is misschien niet technologie, maar het vertrouwen van de Europese consumenten.

‘Wij hebben niet het erfgoed van de Europese merken, dus het is logisch dat dat tijd kost. We zitten erin voor de lange termijn en er is ons dus alles aan gelegen om die onzekerheid weg te nemen. We houden onze prijzen bewust stabiel en via regelmatige software updates krijgen auto’s voortdurend nieuwe functies, waardoor ze langer modern blijven en hun waarde beter vasthouden.

Maar we realiseren ons dat technologie alleen niet genoeg is. Om te laten zien dat Xpeng voor de lange termijn naar Europa is gekomen, investeren we ook in een lokale infrastructuur. Vanuit een centraal onderdelenmagazijn in Amsterdam worden Europese dealers bevoorraad, aangevuld met nationale distributiecentra in onder meer Duitsland en Frankrijk.

Uiteindelijk wil Xpeng zoveel mogelijk local for local werken: met lokale productie, lokale marketing en een eigen Europees ecosysteem. We willen niet worden gezien als een Chinese importeur, maar als een automerk dat blijvend onderdeel wordt van de Europese markt.’

Apple vergelijking

Tot voor kort stond Xpeng bekend als Xpeng Motors. Sinds 1 april is de naam veranderd in Xpeng Group, een stap die het bedrijf vergelijkt met de overgang van Apple Computer naar Apple Inc. in 2007. De boodschap is duidelijk: we zijn niet langer alleen een fabrikant van één product, maar een platform. Een physical AI company, zoals He het noemt.

De ambities van Xpeng reiken verder dan alleen auto’s. ‘Wij zien onszelf niet als autofabrikant’, zegt He. ‘We ontwikkelen kunstmatige intelligentie die de fysieke wereld begrijpt, ermee kan interageren en die uiteindelijk ook kan veranderen.’

Volgens hem is de auto slechts het eerste zichtbare product van deze strategie. Dezelfde AI-technologie zal ook worden gebruikt voor het aansturen van humanoïde robots, robotaxi’s en vliegende auto’s. ‘Een slimme auto is uiteindelijk een rijdende robot.’

Dit toekomstbeeld is volgens He niet vergezocht. Ongeveer 90 procent van de AI-software die Xpeng ontwikkelt voor zijn auto’s kan ook worden gebruikt voor humanoïde robots, beweert hij. Ook de hardware overlapt grotendeels: sensoren, chips en batterijen zijn voor meer dan de helft identiek. Beide systemen gebruiken hetzelfde Vision-Language-Action-model, dat machines leert om hun omgeving te begrijpen en zelfstandig beslissingen te nemen.

Humanoids in massaproductie

De eerste humanoïde robot van Xpeng, genaamd Iron, zal eind dit jaar in massaproductie gaan. Aanvankelijk zal Iron klanten ontvangen in showrooms en winkels, later zullen er huishoudelijke toepassingen volgen. Xpeng werkt ook aan een vliegende auto, waarvan de productie volgend jaar moet beginnen.

He ziet hierin een grote economische kans. ‘De wereldwijde automarkt is ongeveer 10 biljoen dollar waard. De robotmarkt zal uiteindelijk twee keer zo groot zijn. Over tien jaar verkopen we mogelijk meer robots dan auto’s.’

Voor He is dit een logische volgende stap. Waar traditionele autofabrikanten auto’s bouwen die steeds slimmer worden, ziet Xpeng auto’s, robots en vliegende voertuigen als verschillende manifestaties van dezelfde technologie: fysieke AI.

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