Microplastic-vrij plastic ontdekt: Nieuw materiaal zonder kankerverwekkende deeltjes!

Is dit het einde van schadelijk plastic?

Microplastics, die loskomen van grotere stukken plastic, bevuilen alles wat we aanraken, van ons voedsel tot onze schoonmaakmiddelen, en verhogen het risico op hartaanvallen, beroertes en meer.

Maar nu lijkt een team van onderzoekers een perfecte oplossing te hebben gevonden.







Onderzoekers hebben een nieuw materiaal ontwikkeld dat de flexibiliteit en duurzaamheid van plastic heeft — maar dan zonder de schadelijke effecten.

Onderzoekers van het RIKEN Center for Emergent Matter Science in Japan hebben een nieuw type plastic ontwikkeld dat sterk, flexibel en biologisch afbreekbaar is.

Dit nieuwe materiaal is gemaakt van de meest voorkomende organische verbinding ter wereld — plantaardige cellulose.

Het was een uitdaging om het plastic duurzaam te maken en tegelijkertijd gemakkelijk afbreekbaar.

Het nieuwe op planten gebaseerde plasticmateriaal is zelfs gemaakt met ingrediënten die zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration, zoals biologisch afbreekbare houtpulp.

Wat was het cruciale ingrediënt dat het nieuwe plastic perfectioneerde? Een voedseladditief dat we dagelijks gebruiken en consumeren — zout, specifiek cholinechloride.







Het nieuwe materiaal is gemaakt van biologisch afbreekbare materialen die door de FDA zijn goedgekeurd, zoals pulp en organisch zout.

Door deze chemische stof toe te voegen, konden de onderzoekers de flexibiliteit van het eindproduct nauwkeurig afstellen.

Het kan zo hard als glas zijn, zo elastisch dat het tot 130% van zijn oorspronkelijke lengte kan worden uitgerekt zonder te breken, of zo dun als 0,07 millimeter.

Deze aanpassingen werden gemaakt aan een eerste prototype om de duurzaamheid te verbeteren en de afbreekbaarheid in water te verhogen.

De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of the American Chemical Society.

“Hoewel onze eerste studie vooral conceptueel was, toont deze studie aan dat ons werk nu in een meer praktische fase is,” zei studieleider Takuzo Aida, een polymeerchemicus.

Dit nieuwe plastic is even sterk als traditionele op aardolie gebaseerde plastics, maar de mechanische eigenschappen kunnen naar behoefte worden aangepast.

Het komt op een goed moment. Microplastics staan bekend om hun persistentie in het milieu, waarbij de gezondheidszorgen elk jaar toenemen.

De minuscule fragmenten kunnen gemakkelijk in onze lichamen en bloedbanen terechtkomen — en ze komen van veel meer plaatsen dan alleen plastic afval.

Ze zijn in verband gebracht met vruchtbaarheidsproblemen via sperma en eierstokken, zwakke botten en mogelijk longkanker.

Daarom hopen onderzoekers dit nieuwe, ogenschijnlijk onschadelijke plastic binnenkort op de markt te brengen.