In Utrecht heeft illusionist Hans Klok gisteren de prestigieuze Fred Kaps Award in ontvangst mogen nemen. Deze prijs wordt uitgereikt door de ‘Fred Kaps Ring 78’, de Nederlandse afdeling van de International Brotherhood of Magicians, en is bedoeld om goochelaars te eren die een vernieuwende of baanbrekende bijdrage hebben geleverd aan de goochelkunst.

‘Hans Klok is meer dan alleen een illusionist; hij is een ware ambassadeur van de magie, die het publiek telkens weer versteld doet staan door het onmogelijke mogelijk te maken’, zo verklaren de leden van de Fred Kaps Ring 78.

De Fred Kaps Ring en de bijbehorende award zijn vernoemd naar Fred Kaps (1926 – 1980), een legendarische Nederlandse goochelaar die driemaal, in de jaren 1950, 1955 en 1966, de Grand Prix won bij de Fédération Internationale des Sociétés Magiques, een wereldkampioenschap voor goochelaars. Kaps was beroemd om zijn nauwkeurige en charmante podiumprésence, wat hem optredens opleverde over de gehele wereld, inclusief een optreden in 1964 tijdens de Amerikaanse The Ed Sullivan Show, waar hij optrad in dezelfde uitzending als The Beatles.

Om in aanmerking te komen voor de Fred Kaps Award, moet een goochelaar een significante bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen of promoten van de goochelkunst. Daarnaast is het belangrijk dat de winnaar bekend is met en waardering heeft voor het werk en de filosofie van Fred Kaps. De leden van de Fred Kaps Ring 78 reiken de prijs niet jaarlijks, maar op onregelmatige tijdstippen uit, en kiezen afwisselend een Nederlandse of internationale goochelaar als laureaat. Eerder werd de award al toegekend aan grootheden zoals Dai Vernon, Gaëtan Bloom en Hans Kazàn.

Bij de uitreiking liet Hans Klok weten diep geraakt te zijn door de onderscheiding. ‘Fred Kaps is altijd een enorme inspiratie voor mij geweest. Zijn uitspraak: “Ik heb geen enkele truc zelf bedacht, maar ik doe ze beter dan wie dan ook”, heb ik altijd als een leidraad in mijn carrière gehanteerd. Het is voor mij een grote eer en erkenning om nu een award te mogen ontvangen die zijn naam draagt’, aldus Klok.