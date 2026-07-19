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Nieuwe Magische Paddestoel: Gebruikers Zien Kleine ‘Kabouters’, Wetenschappers Staan Voor Raadsel

van Dalen Eva

juli 19, 2026

New magic mushroom makes users see tiny ‘gnome’ people — scientists have no idea how it’s doing that
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