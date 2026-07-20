Ter ere van zijn 75ste verjaardag ontvangt cabaretier en zanger Harrie Jekkers een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Dit beeld zal een plek krijgen op het naar hem vernoemde Harrie Jekkersplein, dat naast de Koninklijke Schouwburg in het miniatuurpark ligt. Het standbeeld is gecreëerd door kunstenaar Mitchell Duivesteijn.

Aanstaande zaterdag, na zijn voorlaatste show van In mijn liedjes kan ik wonen, zal Jekkers het standbeeld officieel ontvangen. Dit optreden markeert zijn afscheid van het podium. De volgende dag, direct na zijn laatste optreden, zal het standbeeld in Madurodam worden geplaatst.

Sinds zijn eerste optreden met 2 x 3 kwartier in 1988 heeft Jekkers zes solo shows op zijn naam staan. Hij heeft ook meerdere producties gedaan samen met Jeroen van Merwijk en trad vaak op met Koos Meinderts. Samen met Meinderts schreef hij het lied Terug bij af, waarvoor zij in 1991 de Annie M.G. Schmidtprijs ontvingen voor het beste theaterlied van het jaar. Ook hebben ze samen meerdere musicals geschreven voor Jeugdtheater Hofplein. Naast zijn werk in het theater is Jekkers ook bekend als de zanger van de band Klein Orkest en als co-auteur van verschillende boeken.

In 2018 volgde Jekkers Paul van Vliet op als de vaste zondagmiddagperformer in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met zijn programma Achter de duinen, dat hij tot 2022 voortzette. Na de laatste voorstelling van dit programma werd het plein voor de schouwburg omgedoopt tot Harrie Jekkersplein, geïnspireerd door zijn lied De straatnaambordjesblues, waarin hij fantaseert over een straat die naar hem vernoemd is terwijl hij door de nacht zwerft.

Sinds 2024 speelt hij zijn afscheidsvoorstelling In mijn liedjes kan ik wonen op zondagmiddagen in de Koninklijke Schouwburg. In september vorig jaar kondigde hij aan dat hij het podium vaarwel zou zeggen. Onlangs is zijn biografie Ik hou van mij, geschreven door Sander van Leeuwen, gepubliceerd.