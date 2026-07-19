Honey Eavis nieuwe artistiek leider Studio 52nd: Neemt stokje over van Fan Verhallen!

Honey Eavis treedt aan als nieuwe artistiek directeur bij Studio 52nd

Vanaf 15 september zal Honey Eavis de artistieke leiding van Studio 52nd op zich nemen. Zij neemt de fakkel over van Fan Verhallen, die bijna twee decennia geleden de basis legde voor het gezelschap en binnen de organisatie aanblijft als hoofd educatie en innovatie.

Eavis, die een achtergrond heeft in zwarte sociale dans en jeugdwerk, sluit zich aan bij het Amsterdamse collectief waar ze sinds 2024 deel uitmaakt van de artistieke kern als leraar, choreograaf en regisseur. Haar eerdere ervaringen omvatten een rol bij het hiphop dansgezelschap Don’t Hit Mama en diverse freelance projecten. In 2021 werd ze bekroond met de stimuleringsprijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek.

‘Ik kijk ernaar uit om verder te bouwen op de fundamenten van co-creatie over verschillende disciplines heen, zoals geluid, beeld, beweging en tekst. Ook ben ik benieuwd naar nieuwe vormen die de realiteit van jongeren oprecht weergeven zonder te veel invloed van volwassenen’, aldus Eavis. ‘Ik wil daarbij ook nieuwe leermethoden betrekken, zodat onze projecten een breed jong publiek bereiken en inzicht bieden in de wereld om hen heen. Mijn visie is dat Studio 52nd een thuishaven wordt, diep geworteld in Amsterdam maar ook wereldwijd verbonden, toegankelijk voor iedereen.’

De kernmissie van Studio 52nd

Sinds 2008 heeft Studio52nd zich gericht op het maken van theaterproducties met en voor jongeren, waarbij thema’s zoals racisme, mentale gezondheid, kansongelijkheid, jeugdzorg, genderidentiteit en seksuele oriëntatie centraal staan. De identiteit van Studio 52nd is gedurende al deze jaren consistent gebleven. Jongeren, vaak van vmbo- of mbo-opleidingen, schrijven de teksten voor de voorstellingen gebaseerd op hun eigen ervaringen, waarna een professioneel artistiek team deze teksten omzet in theaterproducties. Deze voorstellingen toeren vervolgens door Nederland, voornamelijk buiten de grote steden, en het project wordt afgesloten met een centrale bijeenkomst waar jongeren, makers en experts samen komen.

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