Rotterdamse innovatie: Nieuwe cementvervanger van Paebbl legt 10x meer CO2 vast!

De Rotterdamse scaleup Paebbl heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met hun vervanger voor traditioneel cement, die nu tienmaal zoveel CO2 opslaat als hun initiële product.

Paebbl, een bedrijf gespecialiseerd in duurzame materialen, heeft een doorbraak bereikt met hun alternatief voor cement. Dit initiatief van de Nederlandse wetenschapper Pol Knops, techondernemer Andreas Saari, en onderzoekers Marta Sjögren en Jane Walerud, introduceert een product dat niet alleen Portland-cement gedeeltelijk kan vervangen, maar ook actief CO2 opslaat, wat resulteert in een ‘netto negatieve’ CO2-uitstoot.

Pol Knops is de pionier achter de technologie die CO2 omzet in steenpoeder. Andreas Saari, een jonge techondernemer, richtte in 2021 samen met twee andere Scandinavische ondernemers en Knops het bedrijf op. Voor zijn betrokkenheid bij Paebbl was Saari vooral bekend als CEO van Slush, een toonaangevend startup-evenement in Noordwest-Europa.

Cement als belangrijke bron van CO2-uitstoot

Vanuit hun bases in Rotterdam, Helsinki en Stockholm, pakt de climate tech-scaleup een van de grootste uitdagingen van de bouwsector aan: de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt door cementproductie. De cruciale vraag binnen deze industrie is hoe snel innovaties geïmplementeerd kunnen worden om deze uitstoot te verminderen.

Paebbl kondigde eind juni aan dat hun nieuwe samenstelling, ‘Rebond 300’, tot 30 procent van traditioneel cement in betonmengsels kan vervangen, zonder in te boeten aan kwaliteit. Dit is essentieel voor bouwbedrijven die moeten voldoen aan strenge normen.

Traditioneel cement wordt geproduceerd door kalksteen te malen en vervolgens te verhitten tot ongeveer 1.450 graden Celsius, wat klinker oplevert, een poederachtige binder. Door klinker met een kleine hoeveelheid gips te mengen, ontstaat cement. Dit wordt gemengd met zand, grind en water om beton te vormen.

Dit proces resulteert in een hoge CO2-uitstoot, deels door het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals steenkool) voor de cementovens en deels door chemische reacties tijdens het verhitten van de kalksteen. Gemiddeld genomen produceert de fabricage van een kilo cement ongeveer 0,6 kilo CO2.

Cement dat CO2 opneemt en opslaat in gebouwen

Paebbl heeft een product ontwikkeld dat gebaseerd is op het versneld nabootsen van natuurlijke processen waarbij kalkachtig gesteente CO2 absorbeert. Het product bevat magnesium- en calciumrijke mineralen waaraan CO2 wordt toegevoegd, afkomstig van industriële afvang of uit de lucht gefilterd (direct air capture).

Dit resulteert in een supplement dat deels cement kan vervangen in betonmengsels. Het nieuwe Rebond 300-product heeft een negatieve CO2-voetafdruk, waarbij per kilo product ongeveer 0,15 kilo CO2 wordt opgenomen. Toegevoegd aan beton kan dit de CO2-voetafdruk van het beton met maximaal 40 procent verlagen.

De CO2-opnamecapaciteit van het nieuwe product is officieel vastgesteld in een zogenaamde Environmental Product Declaration (EPD). Alles bij elkaar heeft Paebbl hiermee een meer dan 10 keer hogere CO2-opslag bereikt in vergelijking met de eerste generatie van hun cementvervanger. Bovendien heeft Paebbl het product een lichtere kleur gegeven om de esthetische mogelijkheden voor architecten te verbeteren.

‘Wat duidelijk is: iedereen in deze industrie realiseert zich de enorme impact op het milieu en klimaat’, vertelde Saari eerder aan MT/Sprout. ‘Er zijn niet veel oplossingen, dus wat wij bieden wordt met veel enthousiasme ontvangen. Dit geeft hen hoop en het vertrouwen dat er daadwerkelijk iets kan veranderen. Dat plaatst ons in een sterke positie.’