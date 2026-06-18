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Zeldzame Blauwe Maan dit weekend: Zo krijg je het beste zicht op de ‘micromoon’!

van Dalen Eva

juni 18, 2026

The only Blue Moon of 2026 rises this weekend — here’s how to get the best view of the ‘micromoon’
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