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Schokkende nieuwe theorie: Aarde overleeft mogelijk toch de gewelddadige dood van de Zon

van Dalen Eva

juli 7, 2026

Shocking new theory suggests Earth could survive the violent death of the Sun after all
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