Theatericonen Gnaoui en Houcine: Nieuwe gezichten in ITA’s portrettengalerij!

Theatericonen Hassan Gnaoui en Mnine Houcine vereeuwigd in de portrettengalerij van Internationaal Theater Amsterdam

Internationaal Theater Amsterdam verwelkomt nieuwe portretten in haar galerij, gecreëerd door The Need for Legacy. Deze organisatie wijdt zich aan het belichten van ondervertegenwoordigde nalatenschappen in de theaterwereld. Het kunstwerk, gemaakt door de Marokkaanse kunstenaar M’barek Bouhchichi, zal worden onthuld tijdens het Nederlands Theater Festival in september.

The Need for Legacy, een initiatief van jonge gekleurde theatermakers, streeft naar een inclusiever overzicht van de Nederlandse theatergeschiedenis. Door het toevoegen van portretten van invloedrijke theatermakers van kleur aan de Amsterdamse Stadsschouwburg, hopen zij dat bezoekers zich meer vertegenwoordigd voelen zowel in de zaal als op het podium. Deze inspanningen worden ondersteund door samenwerkingen met het Nederlands Theater Festival en Internationaal Theater Amsterdam. Eerdere portretten hebben al aandacht besteed aan sleutelfiguren zoals Rufus Collins, Felix de Rooy en Meral Taygun, en gezelschappen zoals het Doe-theater en DeltaDua.

Hassan Gnaoui en Mnine Houcine waren pioniers binnen de eerste generatie Marokkaanse theatermakers in Nederland. Vanaf de jaren ’70 en ’80 hebben zij essentieel bijgedragen aan een vernieuwing binnen het Nederlandse theaterlandschap, waarbij kunstenaars uit diverse migrantengemeenschappen nieuwe verhalen en perspectieven introduceerden.

Houcine was een van de eerste Marokkaanse toneel-, film- en mimespelers in Nederland en trad op met groepen zoals theatergroep Carrousel en Theater Whalili. Ook was hij te zien in films van Karim Traïdia. Gnaoui maakte naam als poppenspeler, acteur, dichter, regisseur en theatermaker met rollen in onder meer Prettig Geregeld en Paspoort, en stond bekend om zijn multidisciplinaire benadering van theater.

Binnen de Stichting Interculturele Projecten op Theatergebied (STIPT) vonden Gnaoui en Houcine elkaar. Samen experimenteerden zij en droegen bij aan de zichtbaarheid en vernieuwing van intercultureel theater in Nederland. Hun artistieke werk vormde de basis voor een divers en meerstemmig theaterlandschap.

De keuze voor M’barek Bouhchichi als kunstenaar van het portret was een weloverwogen besluit. Bouhchichi, geboren in Akka (1975) en woonachtig in Tahanaout, heeft een indrukwekkende internationale carrière opgebouwd met exposities tijdens belangrijke evenementen zoals de Biënnale van São Paulo en Dak’Art. Zijn werk, tentoongesteld in prestigieuze instellingen zoals het Centre Pompidou en het MUCEM, stelt vragen over zichtbaarheid en inclusie, en sluit perfect aan bij de missie van The Need for Legacy.

Vanaf september zal het portret van Hassan Gnaoui en Mnine Houcine een plaats krijgen in Internationaal Theater Amsterdam, waar het een nieuw licht werpt op de Nederlandse theatergeschiedenis door de bijdrage van kleurrijke theatermakers te erkennen. Dit portret zal helpen de verhalen die het theater vertelt te verrijken, zodat toekomstige generaties zich kunnen herkennen in de diversiteit van de Nederlandse theatercanon.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf volgende week bij de kassa van Internationaal Theater Amsterdam aanmelden voor deelname aan het gratis evenement rond de onthulling van het schilderij.

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