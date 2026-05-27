Sinds 21 mei is Bau officieel de nieuwe gebruiker van het theater, de studio en de kantoorruimte in het Werkgebouw Het Veem in Amsterdam, waar voorheen het Veem House for Performance was gevestigd. Dit zorgt ervoor dat een cultureel belangrijke locatie voor podiumkunsten behouden blijft.

Bau is een instituut voor de ontwikkeling van dans, performance, mime en interdisciplinaire kunstvormen. De organisatie biedt ondersteuning aan kunstenaars tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van nieuwe projecten en creëert een platform voor experimenten, verdieping en artistieke interactie. De bestaande activiteiten van Bau bij het Entrepotdok in Amsterdam worden voortgezet onder de naam Bau Oost, terwijl de locatie aan de Van Diemenstraat verder gaat als Bau West.

Op de locatie aan het Entrepotdok biedt Bau een programma met betaalde residenties aan, variërend van open calls tot specifiek gecureerde samenwerkingen met partners zoals Frascati, TILT en The Grey Space in the Middle. Verder ontwikkelt Bau projecten en samenwerkingen met organisaties zoals Greenhouse, WhyNot en Nicole Beutler Projects. Bau is ook onderdeel van het internationale netwerk Life Long Burning.

Bau West wordt door de instelling gezien als een nieuwe, open en dynamische ontmoetingsplek waar creatievelingen en het publiek elkaar kunnen ontmoeten en waar nieuw werk de kans krijgt om te groeien en zichtbaar te worden. ‘We maken een belangrijke stap in het versterken van de infrastructuur voor dans, performance en mime in Amsterdam’, aldus artistiek directeur Eva Villanueva. ‘In een tijd waarin veel ontwikkelings- en presentatieruimtes zijn verdwenen, bieden we opnieuw een plek voor onderzoek, experiment en presentatie. Daarbij blijft de zaal beschikbaar voor kunstenaars en zetten we ons in voor verdere samenwerking met theaters, musea en festivals.’

Bau neemt vanaf deze maand het theater, de studio en de kantoorruimte in het Werkgebouw Het Veem in gebruik. Deze ruimtes blijven beschikbaar voor repetities en worden ook verhuurd. Ondertussen blijft Bau werken aan de uitbreiding van haar presentatie- en productieactiviteiten.