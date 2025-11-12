Ontdek de toekomst: Platform UP NEXT stimuleert jonge makers!

Samenwerking tussen vijf Amsterdamse instellingen voor jeugdtheater en -dans

In Amsterdam bundelen vijf culturele organisaties hun krachten om jeugdtheater en -dans te bevorderen. Danstheater AYA, de Toneelmakerij, Theater De Krakeling, Bijlmer Parktheater en Meervaart introduceren het nieuwe initiatief UP NEXT. Dit platform is ontworpen om jonge kunstenaars gedurende twee jaar de mogelijkheid te bieden om te experimenteren, te ontwikkelen en zich te presenteren aan een jong publiek.

De jeugdpodiumkunsten in Nederland zijn internationaal gerespecteerd voor hun hoge kwaliteit. Echter, er is een duidelijk tekort aan geschikte plekken en middelen voor opkomende talenten die zich richten op jonge toeschouwers. UP NEXT is opgezet om in deze behoefte te voorzien en om te investeren in de toekomst van het jeugdtheater.

Een rijk netwerk van ondersteuning

Door de samenwerking van de vijf partners wordt een uitgebreid netwerk van kennis, presentatiemogelijkheden en begeleiding gecreëerd. UP NEXT is meer dan een podium alleen; het biedt de jonge talenten ook financiële steun, artistieke coaching en productiebegeleiding voor een periode van twee jaar. In de eerste fase van hun deelname werken de kunstenaars aan proeven, die meer gericht zijn op het proces dan op het eindresultaat. Deze kunnen in de volgende fase, indien mogelijk, worden ontwikkeld tot volwaardige voorstellingen.

Er is speciale aandacht voor kunstenaars die verschillende disciplines combineren en die vanuit diverse culturele achtergronden opereren. De eerste vier deelnemers aan het programma zijn Yasmina Ahamiane, Marcos Valster Da Costa Ferreira, Uriah Havertong en Cheroney Pelupessy. Hun eerste proeven waren onlangs te zien in Theater De Krakeling en gaven een indruk van het vernieuwende potentieel van het UP NEXT platform.

Deze samenwerking en het daaruit voortvloeiende platform UP NEXT beloven een belangrijke impuls te geven aan het Nederlandse jeugdtheater, door niet alleen een podium te bieden, maar ook de noodzakelijke ondersteuning om jong talent te laten bloeien in een professionele omgeving.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post