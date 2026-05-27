Must reads week 20: Ontdek de nieuwe ASML’s via universiteiten, met Ben Cohen en Thorizon!

Onze redactie heeft speciaal voor jou een selectie gemaakt van de topartikelen van de afgelopen week. Deze editie bevat onder andere interviews met Ben (van Ben & Jerry’s) en Thorizon-CEO Kiki Lauwers, een diepgaand artikel over hoe Nederland het Stanfordmodel aanpast, en een verkenning van de overgang van machtsstructuren naar authenticiteit.

Kiki Lauwers bouwt ondanks aanvankelijke twijfels nu Europa’s eerste gesmoltenzoutreactor

Aanvankelijk stond Kiki Lauwers, CEO van Thorizon, sceptisch tegenover het idee om bij een nucleaire start-up te werken. Tegenwoordig staat ze aan het roer van één van de meest innovatieve deeptechbedrijven in Nederland en is zij betrokken bij de bouw van de eerste commerciële gesmoltenzoutreactor in Europa, gevestigd in Zeeland. Deze reactor belooft veiligere, CO2-neutrale kernenergie met gebruik van nucleair afval.

Waarom moet je dit lezen? In een interview met redacteur Wilke Wittebrood, legt Lauwers de uitdagingen bloot die komen kijken bij het opschalen van Europese deeptech: synchronisatie van technologie, vergunningen, politieke steun en kapitaal zijn essentieel. Een verhaal over industriepolitiek, de potentie van Nederland om een nucleaire leider te worden en het leiden van een deeptechbedrijf.

Lees hier: Kiki Lauwers: ‘Zonder continu streven naar de snelste oplossingen, ben je te laat’

Ben (van Ben & Jerry’s) verzamelt enorm kapitaal om zijn ijsmerk terug te kopen

Ben Cohen is van plan om Ben & Jerry’s terug te kopen van het moederbedrijf Magnum. Hij beweert dat de activistische missie van het merk wordt ondermijnd door de huidige eigenaars, terwijl juist die missie essentieel is voor de merkidentiteit. Hij zoekt daarom financiële steun om het merk te kunnen kopen voor een bedrag tussen 1,5 en 2 miljard euro.

Waarom moet je dit lezen? De strijd tussen Ben & Jerry’s en Magnum toont een intrigerend conflict tussen aandeelhouderswaarde en waardengedreven ondernemerschap. Een interview met de medeoprichter over merkonafhankelijkheid, bedrijfsbeheer en de ruimte voor een missie binnen een beursgenoteerd bedrijf.

Lees hier: Ben Cohen: ‘Magnum-CEO Peter ter Kulve begrijpt niets van waardengedreven ondernemen’

Van dominantie naar echtheid

Vele vrouwelijke leiders hebben zich ontwikkeld in een wereld waar mannelijk leiderschap de norm was, wat soms leidt tot het overnemen van gedrag dat succesvol lijkt maar uiteindelijk knelt. Vier vrouwen delen hoe zij terugkeerden naar hun authentieke leiderschapsstijl: minder aanpassen, meer vertrouwen op intuïtie, relaties en authenticiteit.

Waarom moet je dit lezen? Dit stuk gaat niet simpelweg over zachte of harde leiderschap, maar over effectiever leiderschap door trouw te blijven aan jezelf. Essentiële leesstof voor iedereen die nog steeds leiderschap ziet als puur autoritair optreden.

Lees hier: Hoe deze 4 vrouwelijke leiders hun ware zelf hervonden

Graduate breidt uit met een fonds van €80 miljoen

Graduate Ventures, oorspronkelijk een alumnifonds uit Delft en Rotterdam, breidt nu uit over heel Nederland, inclusief steden zoals Amsterdam, Eindhoven en Wageningen. Met een nieuw seedfonds van 80 miljoen euro wil het meer wetenschappelijk onderzoek vertalen naar snelgroeiende startups.

Waarom moet je dit lezen? Redacteur Philip Bueters verkent hoe Nederland het Stanfordmodel aanpast, niet alleen met financiering, maar ook door een netwerk van alumni, studenten, kennisinstellingen en ondernemerschap. Een cruciale infrastructuur om van sterke wetenschap sterke bedrijven te maken.

Lees hier: Alumni van Delft tot Amsterdam investeren nu in startups

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 21 2026:

Ben Cohen wil Ben & Jerry’s terugkopen met een groep investeerders van Magnum, en Ryanair stoot evenveel CO2 uit als Kroatië (maandag 11 mei)

Vakbonden dreigen met landelijke stakingen en 70 prominenten bepleiten (opnieuw) voor een investeringsbank (dinsdag 12 mei)

Topman van Odido weigert compensatie na een enorm datalek, en Rituals heeft een conflict met ayurveda-therapeuten (woensdag 13 mei)

Beleggers zijn geschrokken van de vertraagde groei bij Action, en e-vliegtuigproducent Maeve stopt na een mislukte financieringsronde (vrijdag 15 mei)

Must reads