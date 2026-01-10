Tessa Smeulers: De Nieuwe Programmeur voor Theater en Dans op Lowlands!

Tessa Smeulers nieuwe programmeur bij Lowlands

Tessa Smeulers treedt aan als de nieuwe programmeur voor theater en dans op het Lowlands festival, waar zij Stella van Leeuwen opvolgt. Van Leeuwen was 17 jaar lang verbonden aan het festival dat plaatsvindt in Biddinghuizen.

Tessa Smeulers was eerder vijftien jaar actief bij Festival Boulevard, waar zij startte als programmaproducent en later de rol van hoofd programma vervulde. In 2022 vormde ze samen met Dana Kibbelaar de directie van het festival. Aan het einde van 2024 besloot ze Festival Boulevard te verlaten om als freelancer aan de slag te gaan en werkte ze onder meer voor Theater Utrecht en platform Ruimtetijd.

Bij Lowlands heeft Smeulers het plan om een dubbele strategie te hanteren. “Voor de grote tent Juliet zoek ik naar uitdagende en energieke voorstellingen. Daarnaast wil ik experimenteren met kleinschalige, immersieve performances in de buitenruimtes van het festival, waar bezoekers spontaan mee in aanraking kunnen komen. Ik hoop hiermee muziekliefhebbers te prikkelen om ook eens iets anders te verkennen,” licht Smeulers toe.

Stella van Leeuwen maakt plaats voor nieuwe ideeën

Stella van Leeuwen laat weten dat ze vertrekt om ruimte te bieden aan nieuwe, frisse ideeën. “Een festival moet blijven innoveren en nieuwe paden durven bewandelen. De wensen van het publiek evolueren voortdurend, en daar moeten we op inspelen,” zegt Van Leeuwen, die naast haar werk bij het festival ook parttime verbonden is aan de Mimeopleiding van de Academie voor Theater en Dans en plannen heeft om als zelfstandig adviseur te werken voor theaters, groepen en festivals.

Ze kijkt met veel plezier terug op haar tijd bij Lowlands. “Ik heb enorm veel geleerd, ben ook wel eens flink onderuitgegaan, maar heb eerlijk gezegd ook fantastische en onverwachte projecten kunnen realiseren. Grote gezelschappen zoals Het Nationale Ballet, Theater Oostpool en Hofesh Shechter Company, maar ook minder bekende kunstenaars zoals Saman Amini en Sadettin Kirmiziyüz, moesten soms echt overtuigd worden om op het festival te durven staan. Vele groepen hebben door hun optredens op Lowlands een flinke boost gekregen en zichzelf op de kaart gezet bij een nieuw, jonger publiek. Gezelschappen als 155, ISH en The Ruggeds en Orkater zijn uitgegroeid tot publieksfavorieten met gegarandeerd uitverkochte zalen. Door de jaren heen waren de 1100 zitplaatsen in de Juliet-tent vaak volledig bezet, met jongeren die de zaal verlieten vol nieuwe energie en stof tot nadenken,” vertelt Van Leeuwen.

Ze bedankt alle gezelschappen “voor hun enthousiasme, voor het aandurven om op zo’n groot festival te springen, en voor het aanpassen en inkorten van hun voorstellingen voor dat ene optreden. Flexibel blijven en toch trouw aan jezelf zijn, dat is in mijn ogen de sleutel tot meer succes,” besluit Van Leeuwen.

