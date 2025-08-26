Anne Breure en Sadettin Kırmızıyüz onthullen toekomst theater: Staat van het Theater 2025!

Creatief leiderschap en artistieke reflectie bij de opening van het theaterseizoen

Dit jaar zullen creatief directeur Anne Breure en acteur Sadettin Kırmızıyüz gezamenlijk de Staat van het Theater toespraak houden. Deze belangrijke toespraak tijdens het Nederlands Theater Festival luidt traditioneel het nieuwe seizoen in. Op een unieke manier zullen beide sprekers hun perspectieven delen over recente ontwikkelingen zowel binnen als buiten de theaterwereld.

Anne Breure en Sadettin Kırmızıyüz, die naast levenspartners ook vooraanstaande figuren in de theaterwereld zijn, hebben volgens festivaldirecteur Tobias Kokkelmans significant bijgedragen aan de evolutie van de podiumkunsten. Kokkelmans vindt het bijzonder dat het paar, dat normaal gesproken niet samenwerkt in hun professionele leven, nu samen het podium zal delen. Hij is vooral geïnteresseerd in hun visie op het leven binnen de kunsten en de kunst van het leven zelf.

Als kritisch denker en gepassioneerd spreker heeft Anne Breure (geboren in 1988) al jarenlang de conventionele structuren binnen de kunstsector bevraagd. Ze wordt regelmatig uitgenodigd voor panels en debatten over de rol van kunst in de samenleving. Breure voltooide haar opleiding aan de Academie voor Dans en Theater in 2011 en werd actief in de politiek, onder meer als voorzitter van de Jonge Democraten Amsterdam. Haar carrière bracht haar vervolgens naar het Europees Parlement en een transatlantische denktank. Na het behalen van haar MA in Art and Politics aan de Goldsmiths University in Londen, waar ze tevens een multidisciplinaire galerie oprichtte, werd Breure in 2014 directeur van het Veem Huis voor Performance in Amsterdam. Hier initieerde ze de Fair Practice Code en transformeerde het theater in 2017 naar een ‘100 dagen huis’, gebaseerd op vijf kernwaarden. Sinds 2022 is zij de creatief directeur van Theater Utrecht en was ze tot voor kort medevoorzitter van Kunsten ’92.

Sadettin Kırmızıyüz, geboren in Zutphen in 1982, is bekend geworden met zijn diep persoonlijke voorstellingen die vaak gaan over zijn familiegeschiedenis, zoals Somedaymyprincewill.com en Return of the King, en thema’s zoals radicalisering en discriminatie in stukken als De radicalisering van Sadettin K en Citizen K. Dit seizoen staat hij op de planken met FIRST MAN, een persoonlijke solo-voorstelling die de invloed van identiteit tussen generaties onderzoekt. Kırmızıyüz rondde zijn acteursopleiding af aan de Toneelacademie Maastricht in 2007 en heeft sindsdien bij verschillende theatergezelschappen gewerkt, terwijl hij ook zijn eigen producties creëerde. Verder was hij columnist voor NRC-Next en De Groene Amsterdammer. Sinds 2010 leidt hij zijn eigen gezelschap SADETTIN K (voorheen Trouble Man) waaronder hij diverse voorstellingen maakt.

De Staat van het Theater zal plaatsvinden op donderdag 4 september 2025 in het Internationaal Theater Amsterdam, inclusief een vertaling in Nederlandse Gebarentaal verzorgd door een tolk.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post