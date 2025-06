Oeds Westerhof zal binnenkort aan de slag gaan als de nieuwe directeur van de Academie voor Theater en Dans. Vanaf 15 augustus neemt hij het stokje over van Mechtild van den Hombergh, die de afgelopen twee jaar als interim-directeur de leiding had over de academie in Amsterdam.

‘Oeds Westerhof combineert een diepe passie voor kunst en kunsteducatie met uitgebreide ervaring in het managen binnen de culturele sector’, verklaart Annet Lekkerkerker, voorzitter van het college van bestuur. ‘Zijn ervaring met leiderschap, expertise in het begeleiden van veranderingen en zijn sterke band met jonge kunstenaars maken hem de ideale kandidaat om de Academie voor Theater en Dans toekomstbestendig te maken.’

Westerhof is geen vreemde in de Nederlandse culturele wereld. Hij heeft als (interim-)directeur functies bekleed bij onder andere het theaterfestival Oerol, filmhuis en debatcentrum LUX in Nijmegen, Pakhuis de Zwijger, Cool Theater in Heerhugowaard, LKCA, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Fonds Podiumkunsten. Ook was hij lid van het directieteam van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en heeft hij adviesrollen vervuld voor bijvoorbeeld Kulturmetropole Hannover en het Nationaal Park Nieuwe Stijl in Friesland.

Daarnaast is het hoger onderwijs hem niet onbekend; hij heeft eerder gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen en hogeschool NHL Stenden. Op dit moment is hij directeur-bestuurder bij Cultuurkwartier Sneek en bestuurder bij Common Ground – Common Sense, een netwerkorganisatie gericht op interim, advies en mediation.

Westerhof beschouwt de Academie als een belangrijke internationale speler binnen het Nederlandse cultuurlandschap en de stad Amsterdam. ‘Experts en kennis op het gebied van traditie en innovatie zijn er om jonge mensen te helpen groeien tot artistieke vernieuwers, zelfstandige kunstenaars en vakmensen. Het is voor mij een grote eer om hier als directeur aan de slag te mogen gaan.’