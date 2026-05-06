Virgin Galactic start verkoop ruimtevluchten: ticketprijzen schieten omhoog!

Virgin Galactic heeft aangekondigd dat het de verkoop van haar commerciële ruimtevluchten op een beperkte schaal hervat, hoewel de ticketprijzen zijn gestegen ten opzichte van het eerdere tarief van het bedrijf.

Dit nieuws werd bekendgemaakt tegelijk met de financiële resultaten van het vierde kwartaal en het hele jaar 2025, wat aangeeft dat de ontwikkeling van hun vloot SpaceShips vordert om de commerciële ruimtevluchten te kunnen hervatten.

“We hebben cruciale mijlpalen bereikt in het eerste kwartaal van 2026, en met de bijna voltooide assemblage van ons eerste SpaceShip en de geplande start van grondtesten in april, hebben we een beperkt aantal Virgin Galactic Ruimtevlucht Expedities vrijgegeven, elk geprijsd op $750.000,” zei Michael Colglazier, CEO van Virgin Galactic Holdings, in het persbericht.

De ticketprijs van $750.000 voor de commerciële ruimtevluchten van Virgin Galactic is een stijging van ongeveer $100.000 ten opzichte van de prijs die zij vroeger vroegen, voordat het bedrijf bijna twee jaar geleden de ruimtevluchten onderbrak om zich te concentreren op de bouw van hun SpaceShips voor de ruimtetoerismebranche.







In deze door Virgin Galactic verspreide handoutafbeelding is een impressie te zien van een passagiersruimteschip van Virgin Galactic, uitgegeven op 27 september 2004 in Londen.

Colglazier meldde dat met het eerste SpaceShip bijna voltooid en klaar voor tests, de bouw van het tweede SpaceShip vordert en naar verwachting later dit jaar of begin volgend jaar in dienst zal treden.

“Onze inspanningen voor de fabricage richten zich nu op ondersteuning van de tests en productie van ons tweede SpaceShip, dat we verwachten in dienst te nemen tussen eind Q4 2026 en begin Q1 2027, in lijn met onze geplande verhoging van de frequentie van ruimtevluchten,” legde hij uit.

“Met de productie van de SpaceShips in volle gang, maken we ons op voor de assemblage van raketmotoren in onze fabriek in Phoenix, waarvan de productie gepland staat om te beginnen in Q4 2026,” voegde Colglazier toe.







Sir Richard Branson is te zien tijdens een persconferentie in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, op woensdag 29 maart 2006.

“We blijven ons kapitaal strategisch beheren om onze geplande verhoging van de kasstroom uit commerciële ruimtelijnoperaties te ondersteunen.”

Virgin Galactic vermeldde in zijn financiële hoogtepunten voor het hele jaar 2025 dat de omzet daalde van $7 miljoen in 2024 naar $2 miljoen vorig jaar, waarbij de pauze in de commerciële ruimtevluchten grotendeels deze daling veroorzaakte.

De nieuwe Delta-klasse SpaceShips van het bedrijf hebben een hogere capaciteit van zes passagiers in plaats van vier, en zijn ook ontworpen om een hoger operationeel tempo van ruimtevluchten aan te kunnen dan het Unity-prototype van Virgin Galactic.