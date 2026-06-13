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Bouwvakkers vinden belangrijk oud heiligdom: Onverwachte vondst tijdens opruimen bommen

van Dalen Eva

juni 13, 2026

Construction workers clearing old bombs unexpectedly find ‘important’ ancient sanctuary
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