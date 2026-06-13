Omoda vs. Zalando: Is dit de ultieme showdown?

De familie Verton wordt door experts in de detailhandel vaak vergeleken met de familie Van Eerd van de supermarkten. Deze ondernemende familie, eigenaar van Omoda, heeft onlangs voor opschudding gezorgd door Wehkamp over te nemen, een bedrijf dat meer dan twee keer zo groot is en al jaren verlies lijdt. Wat zijn de plannen van de Zeeuwse modegroep met deze grote speler uit Zwolle?

Omoda, met 60 fysieke winkels in Nederland en één in België, plus twee succesvolle webwinkels, was al een belangrijke speler. Door de toevoeging van Wehkamp wordt het familiebedrijf uit Zierikzee een echte grootmacht in de retail. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn groeiambities getoond door maar liefst elf bedrijven over te nemen in zeven jaar, waaronder schoenenwinkels van Van den Assem (nu Assem) en Shuz, en modezaak Mijn Modewereld in De Wijk.

Ceo Jan Baan en zijn schoonvader en voorganger Lourus Verton, die met zijn broer Wilhelm de grondleggers van Omoda zijn, zijn de drijvende krachten achter deze expansie, volgens retaildeskundige Rupert Parker Brady. Lourus is ook de vader van Marlinde Verton, de creatieve directeur van Omoda en echtgenote van Baan.

‘De familie Verton lijkt op de familie Van Eerd in de modewereld’, zegt Parker Brady. ‘Een soortgelijk patroon van acquisities en groot vertrouwen van de banken.’ De nieuwe cfo van Omoda, Rick van Kooten, heeft zijn roots in de bankensector. Hij maakte in de zomer van 2025 de overstap van ABN Amro.

Dubbele grootte

Net als Jumbo een nationale uitbreiding realiseerde door de overnames van Super de Boer en C1000, stort Omoda zich nu op grotere bedrijven dan het zelf is. Wehkamp realiseerde een omzet van 361 miljoen euro in het boekjaar 2024-2025, terwijl Omoda 158 miljoen euro noteerde in 2025. De verwachting is dat de nieuwe modegroep, Omoda Brands, een jaaromzet van 600 miljoen euro zal bereiken.

‘Normaal kopen grote bedrijven de kleinere op’, zegt retaildeskundige Tom Kikkert. ‘Maar Omoda heeft het omgedraaid. Dat verklaart waarom ze bij Wehkamp zijn uitgekomen. De vorige eigenaar, de Britse private equity-firma Apax, heeft de afgelopen jaren meerdere pogingen ondernomen om Wehkamp te verkopen.’

Verliezen in miljoenen

Omoda is winstgevend, met een nettowinst van ruim 1,9 miljoen euro in 2025, maar Wehkamp leed jarenlang verlies. Het nettoverlies in het boekjaar 2024-2025 was bijna 90 miljoen euro, grotendeels door een afschrijving van 104 miljoen euro op goodwill; het aangepaste resultaat was een verlies van 8,8 miljoen, tegen 8,4 miljoen het jaar ervoor.

Het bedrijfsresultaat van Wehkamp was met 22,5 miljoen euro wel positief. Parker Brady denkt dat de verliezen Omoda een voordeel hebben gegeven tijdens de onderhandelingen. ‘Het heeft de overnameprijs verlaagd.’

De aankoop werd deels gefinancierd met steun van een Nederlands family office, dat in ruil daarvoor een minderheidsbelang in Omoda Brands verwierf. Erik-Jan Mares, tot juni 2026 ceo van Zeeman, wordt voorzitter van de raad van commissarissen van de nieuwe modegroep. Ook Lourus Verton zal deel uitmaken van deze raad.

Schoenen, kleding en veel meer

De leiding van het bedrijf is momenteel in handen van de vierde en vijfde generatie. De geschiedenis van het familiebedrijf begon in 1875 toen oprichter Laurens Jan Verton een schoenmakerij opende in het Zeeuwse dorp Burgh. Het bedrijf dat daaruit voortkwam, Verton Schoenen, werd in 2000 omgedoopt tot O’moda (nu Omoda).

Sinds 2007 heeft de keten een webshop en verkoopt het sinds vijf jaar ook kleding. Met de overname van Wehkamp en Kleertjes.com breidt het assortiment zich uit naar meubels, woonaccessoires, beauty, persoonlijke verzorging en sport. Volgens het bedrijf behouden de vier merken hun eigen merknaam, positionering en assortiment.

Wehkamp is ook een aanvulling omdat dit online warenhuis voornamelijk actief is in het lagere segment, terwijl Omoda zich in het middensegment bevindt en Assem in het hogere segment. De nieuwe modegroep biedt nu voor elke klant wat wils, zoals Baan uitlegt in het AD: een jeans van Jack & Jones voor 50 euro, van Levi’s voor 120 euro en van Jacob Cohen voor 400 euro.

‘Dat is een slimme zet’, meent Parker Brady. ‘Maar Wehkamp verkoopt ook veel andere producten en het is de vraag wat Omoda daarmee moet. Elektronica, meubels, sportartikelen – daar zijn anderen veel beter in.’

Concurrentie met Zalando

Parker Brady mist duidelijke keuzes, maar verwacht dat die in de komende jaren zullen volgen. ‘Ik denk dat Jan goed naar Zalando heeft gekeken en ruimte ziet voor een tweede internationale webshop voor schoenen, kleding en modeaccessoires naast die gigant uit Berlijn. Dat lijkt zijn einddoel.’

Hij vermoedt dat het platform Omoda gaat heten. ‘Wehkamp is veel te ouderwets. Ik denk dat die naam en alle productgroepen die niets met mode te maken hebben, binnen nu en een paar jaar worden uitgefaseerd. Dat lijkt mij een logische stap om op lange termijn concurrerend te blijven.’

De concurrentie blijft echter niet stilzitten. Amazon, ook een grote online kledingverkoper, kondigde vorige week aan 10 miljard euro te investeren voor Europese groei. Eerder investeerde het Amerikaanse techconcern al 1,4 miljard in de Nederlandse markt. In de competitieve en snel veranderende retailmarkt is het eten of gegeten worden, zegt Parker Brady. ‘In de schoenenbranche zie je dat al duidelijk. Steeds meer kleine schoenenzaken houden ermee op. Of ze verkopen hun zaak aan Omoda.’

Kikkert denkt dat het Zeeuwse familiebedrijf niet snel afscheid zal nemen van de merknaam Wehkamp. ‘Waarom zouden ze? Wehkamp is een vertrouwd merk met een hoge naamsbekendheid. De integratie zal waarschijnlijk vooral aan de achterkant plaatsvinden.’

Financieel en strategisch risicovol

Er zijn belangrijke synergievoordelen te behalen, volgens de experts. Omoda krijgt toegang tot de enorme database van Wehkamp, waar jaarlijks ongeveer 2,3 miljoen klanten winkelen, en het hypermoderne distributiecentrum van 140,000 m² in Zwolle, waar dagelijks zo’n 70,000 pakketjes door robots worden ingepakt en verzonden.

Het distributiecentrum werd vier jaar geleden uitgebreid met het oog op toekomstige groei, wat ruimte biedt voor Omoda om de eigen distributie daar te integreren. Het plan is om dit ‘op termijn’ te doen.

Natuurlijk klinkt dat logisch op papier, zegt Tom Kikkert. Maar dat betekent ook dat de 120 medewerkers in het distributiecentrum in Zierikzee hun baan verliezen. ‘Dat zal geen lichte beslissing zijn. Omoda is een familiebedrijf, waarbij naast harde cijfers ook de zachte kant zwaar weegt.’ Hij waarschuwt ook voor het te snel samenvoegen van twee verschillende bedrijven en bedrijfsculturen. ‘Als je dat niet zorgvuldig doet, kan dat tot interne conflicten leiden.’

Ook financieel en strategisch gezien is de overname niet zonder risico’s. ‘Het lijkt misschien alsof Omoda en Wehkamp hetzelfde spel spelen. Maar het zijn totaal verschillende ondernemingen. Omoda had al stadswinkels en een weidewinkel, twee webshops en nu dus ook een online warenhuis.’

Ziel teruggeven

Kikkert vraagt zich af of het lukt om op al die terreinen relevant te blijven, en in het bijzonder of de winkels straks nog voldoende aandacht krijgen. ‘De concurrentie zit ook niet stil. Omoda heeft weidewinkel Mijn Modewereld in De Wijk niet zo lang geleden overgenomen. Een weidewinkel runnen is al een heel ander spel dan een stadswinkel, en daarbij moet het bedrijf concurreren met zelfstandige retailers die hun winkels de volle aandacht geven.’

Omoda moet ook oppassen dat het ‘niet verdrinkt in complexiteit’. ‘Succesvolle retailers houden hun operationele achterkant – IT en logistiek – vaak heel eenvoudig.’

En dan is Wehkamp ook nog verlieslatend. Al met al is hij niet onverdeeld enthousiast. ‘Ik vind het spannend. Tegelijk heeft de retail ook ondernemers nodig die risico durven nemen.’ Voor Wehkamp is de overname volgens Kikkert in elk geval gunstig. ‘Omoda is sterk in personalisatie en het ‘boetiekgevoel’. Wehkamp is nu heel prijsgedreven. Mensen kopen er vooral vanwege de kortingen, er is weinig binding met het merk. Ik denk dat Omoda het weer een ziel kan geven.’