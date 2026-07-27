Werkteaterlid Rense Royaards overleden: Een icoon verliest het leven

In Memoriam: Rense Royaards (1938-2023)

Rense Royaards is op 15 juli 2023 op 88-jarige leeftijd overleden. Geboren in Schoorl in 1938, heeft Royaards gedurende zijn leven een diepgaande impact gehad op het Nederlandse theater. Als acteur, regisseur, schrijver en onderwijzer, en als één van de oprichters en een centrale figuur van Het Werkteater, speelde hij een cruciale rol in de modernisering van het theater in Nederland.

Rense groeide op in een familie die diep geworteld was in het theater; zijn grootvader, Willem Cornelis Royaards, was een vermaarde toneelspeler en regisseur, en zijn broer Jochem Royaards was eveneens acteur. Zijn carrière begon in 1959 met een bescheiden rol als figurant bij De Nederlandse Comedie. Na een jaar aan de Amsterdamse toneelschool, rondde hij zijn opleiding af bij de Studio Herman Teirlinck in Antwerpen in 1964.

Na zijn afstuderen werkte Royaards van 1964 tot 1970 bij de Nieuwe Komedie onder leiding van Erik Vos en was hij actief als regisseur in het studententoneel. Hij volgde tevens een opleiding in televisieregie bij Studio Santbergen en verzorgde diverse dramaproducties voor de Avro.

In 1970 koos Royaards samen met een groep gelijkgestemde theatermakers voor een radicale breuk met de conventionele, hiërarchische toneelstructuren door zich aan te sluiten bij de Coöperatieve Vereniging van het Werkteater. Binnen deze vereniging schreven de acteurs zelf hun scripts, gebaseerd op interviews en persoonlijke ervaringen.

Als vooraanstaand lid van dit maatschappelijk betrokken improvisatietheater, bracht Royaards enkele memorabele rollen tot leven, waarbij hij zijn ‘subtiele ego’ benutte. Zijn vertolkingen van Wiebe in Een zwoele Zomeravond (1982) en meneer Chadowski in Hallo Medemens! (1976) droegen bij aan de nationale bekendheid van Het Werkteater. Hij acteerde ook in succesvolle boekverfilmingen en theatervoorstellingen zoals Camping (1978) en de prijswinnende film Opname (1979).

In 1980 documenteerde hij de activiteiten van het collectief in Teaterwerk sinds 1970; Een verslag door Rense Royaards in samenwerking met Jac Heijer.

Na de ontbinding van de vaste kern van Het Werkteater in 1984 bleef Royaards actief binnen de culturele sector. Hij was betrokken als schrijver, regisseur en acteur in diverse theaterprojecten en doceerde aan theaterscholen in Utrecht en Amsterdam. Hij werkte ook internationaal in steden als Hamburg, Berlijn en Zürich en reisde naar Latijns-Amerika waar hij workshops gaf en onderzoek deed. Zijn ervaringen en inzichten deelde hij via publicaties in onder meer de Volkskrant, De Groene, NRC/Handelsblad, en Vrij Nederland.

Royaards schreef tevens toneelstukken zoals Chien Bizarre (1991), een stuk over de Venezolaanse vrijheidsstrijder Francisco de Miranda, en Prinses van Chichén Itzá (1993). In 1998 schreef en regisseerde hij Juana, over de Mexicaanse dichteres Sor Juana Inés de la Cruz. Hij bleef ook actief binnen nieuwe theaterinitiatieven, zoals de mede-oprichting van theatergroep Golden Palace, waar hij in producties zoals Mannenschool, Feest!, Snowbirds en Remboe Village speelde.

De Nederlandse theaterwereld heeft met het overlijden van Rense Royaards een iconische figuur verloren, wiens werk en invloed nog lang zullen resoneren in de kunst- en cultuursector.

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