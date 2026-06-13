Amsterdam investeert fors in theaters buiten de ring: Cultuurboost voor de buitenwijken!

Amsterdam investeert fors in cultuur

Amsterdam heeft besloten om de komende jaren aanzienlijk meer geld uit te trekken voor cultuur. Voor de periodes 2029 en 2030 is er een extra bedrag van 29,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het kunstenplan van de stad. Dit is opgenomen in het coalitieakkoord tussen PRO en D66, dat onlangs door een meerderheid van de gemeenteraad is goedgekeurd. De extra investeringen zijn bestemd voor onder andere een betere spreiding van cultuur, ondersteuning van kunstenaars, betaalbare creatieve ruimtes en cultuureducatie.

Volgens de coalitiepartijen is kunst en cultuur een essentiële basis voor een leefbare, inclusieve, internationaal aantrekkelijke en sociaal cohesieve stad. Om deze reden heeft de stad voor de jaren 2027 en 2028 ook al 0,4 miljoen euro extra gereserveerd voor kunst en cultuur, welke in 2029 en 2030 zal oplopen tot 29,6 miljoen euro.

Deze financiële injecties zijn bedoeld om de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle inwoners van Amsterdam te vergroten en de kansengelijkheid te bevorderen. Er wordt bijvoorbeeld extra geïnvesteerd in de culturele infrastructuur in de minder bedeelde gebieden buiten de ringweg, zoals het Bijlmer Parktheater in Zuid-Oost, een cultuurcentrum in Noord en de Meervaart in Nieuw-West.

De gemeente wil ook inwoners met een lager inkomen meer ondersteunen bij het bezoeken van culturele evenementen, bijvoorbeeld via de Stadspas en door extra inspanningen van gesubsidieerde instellingen. Daarnaast wordt er meer geld vrijgemaakt voor cultuureducatie in scholen, zodat elk kind gedurende zijn of haar schooltijd voldoende in contact komt met diverse culturele vormen, en niet alleen met muziekles.

Andere initiatieven omvatten het creëren van meer werkruimte voor kunstenaars, broedplaatsen en festivals binnen het gemeentelijke vastgoedbeleid en bij gebiedsontwikkelingen, alsmede een vereenvoudiging van het subsidiebeleid. Net als de landelijke overheid streeft Amsterdam naar minder bureaucratie, minder variërende subsidieperiodes en een toezichtsysteem dat ook gebaseerd kan zijn op visitaties en zelfevaluaties.

Hendrik Jan Biemond, voormalig officier van justitie en advocaat, is door PRO Amsterdam aangesteld als de nieuwe wethouder van Kunst & Cultuur. Biemond was van 2018 tot 2022 reeds lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de PvdA en fungeerde recentelijk als formateur tijdens de onderhandelingen in de stad. Bij zijn inauguratie gisteravond benadrukte hij volgens Het Parool het belang van kunst en cultuur en sprak hij de intentie uit om niet alleen te verbinden, maar ook discipline te introduceren in zijn nieuwe rol. ‘Mijn ervaring als strenge officier van justitie zal hierbij van pas komen’, aldus Biemond.

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