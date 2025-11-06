Enorme ‘schurkenplaneet’ ontdekt: Zet uit met 6,6 miljard ton per seconde!

Ontdekking van een losgeslagen planeet die extreem snel groeit

Wetenschappers hebben een “losgeslagen planeet” waargenomen die met een verontrustende snelheid groeit door elke seconde zes miljard ton gas en stof te absorberen, zo blijkt uit een recent gepubliceerde studie.

Het pas onderzochte object, officieel bekend als CHA 1107-7626, is 5-10 keer groter dan Jupiter en raast door onze melkweg op ongeveer 620 lichtjaar afstand van de aarde, volgens een onderzoek uitgevoerd met de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht.

Net als alle losgeslagen planeten, draait dit object niet om een ster, maar reist het vrij door de ruimte. Dit specifieke object “vervaagt echter de grens tussen sterren en planeten,” volgens een persbericht dat het onderzoek aankondigde.

Een artistieke impressie toont CHA 1107-7626 terwijl het miljarden tonnen gas en stof opslokt.

De unieke entiteit blijkt zich uit te breiden met een nog nooit eerder waargenomen snelheid – het opslokken van biljoenen tonnen ruimtepuin terwijl het zich verder vormt op zijn dwalende pad.

“Mensen denken misschien aan planeten als rustige en stabiele werelden, maar met deze ontdekking zien we dat planetaire massa-objecten die vrij in de ruimte zweven, spannende plekken kunnen zijn,” zei de hoofdauteur van de studie, Victor Almendros-Abad, van het Astronomisch Observatorium van Palermo, in een verklaring.

Dat materiaal wordt enorm verhit als het het oppervlak van CHA 1107-7626 raakt, wat resulteert in een fenomeen dat zichtbaar is door de spectrograaf op de Very Large Telescope van de ESO.

Zo recent als augustus vertoonde de “losgebroken planeet” een ongelooflijke accretiesnelheid van miljarden tonnen per seconde, zonder tekenen dat het zou vertragen.

Het onderzoeksteam ontdekte ook dat de chemie van de schijf rond de losgeslagen planeet veranderde tijdens de accretie, waarbij magnetische activiteit en waterdamp werden gedetecteerd tijdens het proces, meldde de studie.

Dit fenomeen is eerder alleen bij sterren waargenomen, volgens CBS News.

Men denkt dat het object ongeveer één of twee miljoen jaar oud is, wat betekent dat het nog “in zijn kinderschoenen staat”, vertelden experts aan dat medium.

