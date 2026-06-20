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Noach’s Ark Eindelijk Gevonden? Oude Kaart Matcht Speculatieve Echte Locatie!

van Dalen Eva

juni 20, 2026

Final site of Noah’s Ark spotted in centuries-old map — matching real-life location long speculated as the buried Biblical relic
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