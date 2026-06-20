Peak-oprichter Johan van Mil vertrekt: Meer geld dan goede bedrijven na 19 jaar!

Peak, het pionierende Nederlandse venture capitalfonds dat begon als een losse groep angel investors, ziet medeoprichter en managing partner Johan van Mil vertrekken. Hij laat een robuuste Europese investeringstructuur achter, waarbij de focus nog altijd op ondernemers ligt. ‘Institutionele investeerders waren voor ons geen optie.’

Een jaar in het buitenland verblijven? Of die wereldzeiltocht waar hij soms over spreekt? Johan van Mil, medeoprichter van het venture capitalbedrijf Peak, houdt zijn sabbatical na negentien jaar hard werken overzichtelijk. Geen drastische veranderingen: zes maanden zijn voldoende om een hoofdstuk af te sluiten en een nieuwe fase in te gaan.

‘Ik heb een grote tuin die ik wil herinrichten, ik plan hikes met vrienden, een paar weken retraite, zeiltochtjes, dat soort activiteiten. En ik wil tijd doorbrengen met mijn kinderen, die niet eeuwig thuis zullen wonen.’ Koffiedrinken? Ja, dat doet hij nog steeds regelmatig. Maar niet om zich te laten verleiden tot nieuwe businessplannen. ‘Ik hoef van mezelf even helemaal niets. Dat is ook wel eens prettig.’

Afscheid van Peak

Eind mei liet Van Mil via LinkedIn weten dat hij stopt als managing partner bij Peak: ‘Time to move on‘. Er staat een competent team klaar om het bedrijf te leiden, dus het was het juiste moment om ‘een stap terug te doen en ruimte te maken voor een nieuwe generatie.’

Dit besluit had hij eigenlijk al drie jaar geleden genomen, tijdens een reflectiereis. ‘Ik heb altijd geloofd dat het de taak van een ondernemer is om zichzelf uiteindelijk overbodig te maken. Daarvoor heb je mensen nodig die beter zijn dan jijzelf. Dat is me gelukt.’

250 miljoen van Europese ondernemers

‘Dat betekent dat je hen moet vertrouwen en los moet kunnen laten. Ik wilde het volgende Peak-fonds overdragen aan deze nieuwe generatie. Ik heb mijn rol geleidelijk verminderd en ben ook uit het investeringscomité gestapt.’

Wat Van Mil overdraagt is een bedrijf met bijna 250 miljoen euro in de fondsen, afkomstig van meer dan 250 Europese ondernemers, met kantoren in Amsterdam, Stockholm en Berlijn. Een duidelijk contrast met het begin.

De andere kant van de tafel

Serie-ondernemer Van Mil had al verschillende eigen bedrijven opgericht voordat hij in 2007 investeerder werd en ’the other side of the table’ koos. Hij was betrokken bij Scoot, een online telefoongids, en was met Willem Sijthoff medeoprichter van The Floor, een financiële nieuwswebsite die later werd overgenomen door FD Mediagroep.

Digitale marketing was destijds in opkomst, vooral via e-mail, en Van Mil werd voorzitter van IPAN, de brancheorganisatie voor digitale media-ondernemers. Ondanks de dotcomcrisis, die bijna het einde van IPAN betekende, wist het team de organisatie overeind te houden, wat leidde tot een sterke onderlinge band.

Informele investeringsgroep

Samen met collega’s van IPAN, Heleen Dura-Van Oord en Christiaan Alberdinck Thijm, en zijn hockeyvriend Hein Siemerink, richtte Van Mil Peak Capital op, een informele investeringsgroep die samen een miljoen euro inlegde.

‘Ik investeerde zelf als angel investor, met wisselend succes. We besloten onze krachten en netwerken te bundelen. We kwamen maandelijks bij elkaar, maar het was geen gestructureerde vergadering’, herinnert hij zich lachend. ‘Het was meer een kwestie van kijken wie zich via onze netwerken had gemeld en financiering nodig had.’

Peak I investeerde in die vroege fase in succesvolle startups zoals Radionomy en Seatme, die later fuseerden met Iens, overgenomen door Tripadvisor, wat uiteindelijk ook een succesvolle exit werd, net zoals Radionomy, dat werd gekocht door het beursgenoteerde Franse Vivendi.

Huiswerk door de Seed Capital-regeling

Na dat eerste miljoen wilde Van Mil meer met het venture capitalfonds. Het volgende Peak Capital-fonds kon zijn omvang verdubbelen dankzij een achtergestelde lening van de huidige Seed capital-regeling van RVO. De voorwaarden van EZ zorgden voor meer papierwerk en de noodzaak om een Investment Committee op te richten en te rapporteren.

‘Dat was best een shock’, geeft Van Mil toe. ‘Wat begon als een hobby, zorgde ineens voor veel meer werk. Maar het is logisch dat er regels zijn. De regeling heeft enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van venture capital in Nederland.’

In die tijd deden Van Mil en zijn mede-investeerders nog maar één investering per jaar, terwijl ze zelf hun eigen bedrijven runden. ‘We stapten pas in als we er allemaal achter stonden.’

Ondernemers naast de oprichter

Opnieuw stapte Van Mil in bekende namen zoals Catawiki en online meubelwinkel Flinders. De oprichters wisten Peak goed te vinden, mede dankzij de ondernemers erachter. Dat was ook waar ze juist op afkwamen, stelt hij. ‘Als je met een ondernemer praat, is de dynamiek gewoon anders dan met iemand die vanuit de advieshoek denkt. Dat klinkt misschien als een cliché, maar het maakt echt verschil.’

Tegenwoordig beloven veel fondsen dat ze oprichters kunnen helpen met de ondernemers uit hun netwerk. Startupondernemers zijn daar vaak sceptisch over. Van Mil is het met hen eens. ‘Je kunt een entrepreneur in residence hebben of een adviseur in je netwerk. Maar het is iets anders als iemand die zelf ervaring heeft naast een oprichter gaat zitten om een probleem op te lossen.’

Fulltime baan met Peak Capital

In de early days van Peak waren er weinig venture capitalfondsen in Nederland, en zeker geen die in de allervroegste fase investeerden in startups. Zelfs Startupbootcamp en Rockstart moesten nog worden uitgevonden.

In 2015 werd het serieuzere business, en voor Van Mil voortaan een fulltime baan. Hij werd daardoor van ondernemer investeerder, en dat bewust. ‘Mijn vader was ondernemer en miste veel in ons gezin’, zegt hij. ‘Dat ga ik anders doen, had ik besloten. In die tijd had ik jonge kinderen en was ik ook nog interim-voorzitter van brancheclub DDMA. Als oprichter werkte ik toen 80 tot 100 uur per week in en aan mijn bedrijf.’

Fundathons, open spreekuren

Samen met nieuwe partner Stefan Bary lanceerde hij een soort all star fonds, kijkend naar de ondernemers die erin investeerden. Marcel Beemsterboer (Vakantieveilingen), Marco Aarnink (Drukwerkdeal), Peter Driessen (Spil Games): grote namen destijds. Peak ging actief kennis en zijn netwerk delen, organiseerde fundathons en open spreekuren. ‘We gaven feedback op elk plan dat we binnenkregen, ook als het niks werd. We beantwoordden altijd elke mail van ondernemers.’

Bij de volgende groeifase werd Nederland te klein voor Peak. ‘De concurrentie groeide, het werd interessant voor vc’s om internationaler te werken en onze analyse wees uit dat er in Europa kansen lagen in de Nordics, de DACH-regio en de Benelux.’

Netwerk opbouwen in Berlijn

Peak IV, gelanceerd in 2019 met 66 miljoen euro, was daarmee het eerste Europese fonds, met een kantoor in Berlijn. ‘Als je internationaal gaat, kun je dat op verschillende manieren doen. Vanuit Nederland, of je co-investeert met een lokale partij. Maar wij hebben het de moeilijke manier gedaan’, zegt Van Mil. ‘We hebben mensen ingezet die een lokaal netwerk konden opbouwen.’

In Berlijn waren nog geen onafhankelijke venture capitalbedrijven die zich richtten op de vroege fase. Het was al jaren een hotspot voor de grote Amerikaanse fondsen, maar voor hen waren de tickets die Peak bood te klein.

‘In Duitsland hadden we eigenlijk minder concurrentie dan we dachten. Er waren veel investeerders, maar weinig fondsen die op onze manier werkten. En Duitsers en Nederlanders gaan goed samen’, zegt Van Mil. ‘Ze waarderen de directe, ondernemende mentaliteit. Veel Duitse oprichters weten dat ze, als ze moeten internationaliseren, een Europees fonds een logische partner is.’

125 miljoen van Europese ondernemers

Stockholm volgde op dezelfde manier. En wat hetzelfde bleef: de investeerders achter het fonds, de zogeheten limited partners of LP’s, waren stuk voor stuk zelf ondernemer, onder wie oprichters van startups waarin Van Mil eerder had geïnvesteerd.

Vanwege zijn internationale scope haalde het volgende Peak-fonds de 125 miljoen euro daarom op bij Europese ondernemers. Twee keer per jaar komt een flink deel daarvan bijeen. Niet alleen om de resultaten te bespreken, maar ook voor het netwerk en om ondernemers uit de portefeuille te ontmoeten. ‘Je ziet dan vaak dat iemand uit het netwerk naar een oprichter toestapt en zegt: ik wil daar wel mee helpen.’

Geen instituten als investeerders

‘De ondernemende cultuur willen we vasthouden’, zegt Van Mil. Peak heeft dus geen instituten als investeerder achter zich. ‘Die willen vaak een stoel in het investment committee, willen meekijken in het risicobeheer, willen dat je een bepaald percentage in een bepaalde sector stopt. Dat past niet bij hoe wij werken.’

Dat maakte het fundraisen voor de fondsen niet echt lastiger. ‘Nee hoor, we hadden veel meer kunnen ophalen, bij dat laatste fonds makkelijk 200 miljoen. Maar dan moet je meer mensen aannemen voor governance en reporting. Je krijgt meer overhead en dat verandert de dynamiek van je fonds.’

Meestal thuis mee-eten

Vergeleken bij dat eerste miljoen dat bij de pizza’s werd verdeeld is het Europese Peak (dat Capital ging er op een gegeven moment af) een flink bedrijf. Van Mil zat zelf bijvoorbeeld 2 à 3 dagen per week in het buitenland. ‘Ik heb tot nu toe wel elke oprichter in de ogen gekeken – maar steeds vaker online. Als ik ’s avonds naar Berlijn vloog, kon ik na 2 dagen vol meetings toch weer thuis mee-eten. Dat is me in al die jaren meestal wel gelukt. Ik was hockeycoach, kon vrijwel alle schooldingen van mijn kids bijwonen.’

Zijn functie als managing partner was daarbij wel compleet veranderd. Wat ook de bedoeling was van de ondernemer die zichzelf onmisbaar wil maken. ‘Ik denk dat ik uiteindelijk de meeste tijd stak in recruiten. Het beste team bouwen – en als we mensen moesten laten gaan, kwam dat ook op mijn bordje. Een tweede taak als leider: bepalen in welke richting we gingen als Peak, in een omgeving die telkens verandert. En natuurlijk was ik betrokken bij nieuwe investeringen en de portfolio.’

Startuplandschap compleet veranderd

Het Nederlandse startuplandschap van 2026 is compleet veranderd sinds 2007. Nu zie je tientallen fondsen, honderden angel investors en een permanente stroom aan startup-evenementen. Maar volgens Van Mil is het belangrijkste verschil de hoeveelheid kapitaal.

Er is meer kapitaal dan ooit, de concurrentie om de beste deals is heviger. ‘Bij Peak 1 en 2 was er nog meer vraag naar geld dan aanbod’, zegt Van Mil. ‘Nu is het omgekeerd. Er is meer geld beschikbaar dan er goede bedrijven zijn om in te investeren. Wij moeten tegenwoordig echt vechten voor iedere deal. En dat vind ik heel goed. Je moet echt waarde toevoegen als investeerder.’

Starten veel laagdrempeliger

Een tweede groot verschil met die early days: de drempel om een bedrijf te starten is opnieuw lager geworden door AI en flexibele contracten. ‘Vroeger moest je lange huurcontracten afsluiten, servers kopen, software aanschaffen, telefoonabonnementen afsluiten. Het is oneindig veel laagdrempeliger geworden. Dat betekent niet automatisch dat succes eenvoudiger is, je hebt als oprichter immers ook veel meer concurrentie, maar wel dat experimenteren goedkoper is geworden.’

Volgens Van Mil verschuift daardoor ook de rol van investeerders. Het gaat minder om financiering en meer om het ondersteunen van groei en helpen bij het vinden van belangrijke teamleden en strategische keuzes. Zelf houdt Van Mil zich daar voortaan niet meer mee bezig; hij doet nadrukkelijk de deur achter zich dicht bij Peak.

‘Het bedrijf staat helemaal op eigen benen’, zegt hij. ‘En dat is precies wat je wilt als ondernemer. Ik ga me ook nergens mee bemoeien, word geen commissaris of zo. Ik heb zelf in eerdere levens gemerkt dat je dan in de weg gaat lopen en het team niet tot volle wasdom komt. Als je de deur dichtdoet, gaan er altijd andere deuren open. Maar je moet die deur wel eerst dichtdoen.’