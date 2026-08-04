Babel lanceert alternatieve Kunstvaktraining: Inclusief theatergezelschap vernieuwt!

Theatergezelschap Babel en zorginstelling Pameijer lanceren een uniek opleidingsprogramma

Theatergezelschap Babel en zorginstelling Pameijer introduceren samen de Babel Alternatieve Kunstvaktraining (BAK). Deze podiumkunstenopleiding is speciaal bedoeld voor mensen die vanwege een beperking of zorgindicatie niet terecht kunnen bij reguliere kunstopleidingen. De training gaat van start op 31 augustus.

Deborah Stolk, directeur van Babel, benadrukt het belang van het initiatief: “Ondanks dat inclusie en diversiteit steeds meer aandacht krijgen binnen de podiumkunsten, zijn er nog altijd te weinig mogelijkheden voor mensen met een beperking of zorgindicatie om zich artistiek te ontplooien.” Stolk en haar team, in samenwerking met Pameijer, streven ernaar deze kloof te dichten. Al meer dan een decennium werken beide organisaties samen om kunst en zorg te integreren.

De BAK is gericht op personen van zestien jaar en ouder die een dagbestedingsindicatie hebben. Het programma is ideaal voor jongeren die de overstap maken vanuit het voortgezet speciaal onderwijs.

De cursisten zullen les krijgen van culturele instellingen en kunstenaars uit Rotterdam die actief zijn in diverse disciplines van de podiumkunsten. Dit biedt niet alleen de deelnemers een kans om te leren over onder meer toneelspel, stemgebruik en dans, maar het stelt ook de instellingen en makers in staat om ervaring op te doen met inclusief werken.

Gedurende het jaar zullen de studenten enkele presentaties geven aan een beperkt publiek om hun verworven vaardigheden te demonstreren. Deze podiumervaring is waardevol en kan in de toekomst toegepast worden voor grotere publieken. Deelnemers die zich thuis voelen op het podium, maken bovendien kans om gecast te worden voor (co)producties van Babel.

Naast de focus op artistieke vaardigheden, zijn persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie belangrijke aspecten van de opleiding. Volgens Stolk is theater een uitstekend middel om vaardigheden zoals samenwerking en zelfexpressie te ontwikkelen en zelfvertrouwen te vergroten.

Dit jaar begint de BAK met een pilotfase. Tijdens deze fase zullen Babel en Pameijer samen met de deelnemers, docenten en andere betrokkenen de training evalueren en waar nodig aanpassen. De introductieweek start op 31 augustus, gevolgd door de eerste officiële lessen op 8 september. Voor degenen die om persoonlijke redenen nog niet klaar zijn om aan het begin van het schooljaar te starten, is er de mogelijkheid om later in het jaar in te stromen. De officiële lancering van de BAK is gepland voor januari 2027.

Meer informatie over Theater Babel vindt u in de septembereditie van het Theaterkrant Magazine.

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