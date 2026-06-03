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Ongewoon DNA op Jezus’ vermeende lijkwade gevonden: Studie onthult verrassende voedselsporen

van Dalen Eva

juni 3, 2026

Unexpected food DNA found on cloth believed to have wrapped Jesus, study reveals
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