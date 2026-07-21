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Onderzoekers ontdekken verrassende gelijkenis in lach van mens en grote apen: band met voorouders onthuld

van Dalen Eva

juli 21, 2026

Researchers discover surprising similarity in how humans and great apes giggle — reflecting ties to common ancestors: study
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