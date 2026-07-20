Topverhalen week 27: RAMageddon, The Protein Brewery: ASML en de maffia-connectie!

Onze redactie heeft voor jou een selectie gemaakt van de meest interessante artikelen van de afgelopen week. Deze editie behandelt onder andere hoe AI de prijzen van laptops en smartphones opdrijft, de toelating van The Protein Brewery in Europa, en meer.

Hoe AI de kosten van laptops en smartphones verhoogt met honderden euro’s

De strijd om AI-technologie heeft een onverwachte gedupeerde: de consument. Door de enorme vraag naar geheugenchips die nodig zijn voor AI-datacentra ontstaat er een wereldwijd tekort. Dit drijft bedrijven zoals Apple en Microsoft ertoe hun prijzen te verhogen. Analisten beweren dat dit slechts het begin is.

Waarom lezen? De grootschalige investeringen in AI hebben uiteindelijk impact op jouw financiën. Een diepgaand artikel over de onzichtbare gevolgen van de AI-explosie en de strijd om chips.

Lees hier: RAMageddon: hoe AI de kosten van je volgende laptop en smartphone flink opvoert

The Protein Brewery krijgt groen licht voor Europese markt: van vergunning naar productie opschalen

Na meer dan vijf jaar wachten mag The Protein Brewery eindelijk zijn eiwitproduct Fermotein in Europa verkopen. Een grote klant heeft al interesse getoond om de jaarlijkse productie volledig af te nemen. Hierdoor verschuift de focus van markttoegang naar het vergroten van de productiecapaciteit.

Waarom lezen? Voor een scale-up begint de echte test pas na het bereiken van een doorbraak. MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood bezocht de fabriek van The Protein Brewery in Breda en schreef een artikel over geduld, financiering en het schalen van Europese foodtech.

Lees hier: The Protein Brewery zet voet op Europese bodem: ‘De productie, niet de verkoop, is nu de uitdaging’

Wat kan Europa’s chipgigant ASML betekenen voor deeptech-startups?

ASML is niet alleen een toonaangevende bouwer van chipmachines, maar fungeert ook als een broedplaats voor ondernemers. Dealroom noemt het zelfs een ‘ASML-maffia’.

Waarom lezen? MT/Sprout-redacteur Philip Bueters duikt in het aantal succesvolle deeptechbedrijven dat voortkomt uit ASML. Een boeiende analyse over het Nederlandse innovatie-ecosysteem en de unieke aspecten van deeptech ten opzichte van software.

Lees hier: ASML als katalysator voor startups: hoeveel deeptech startups omvat de ‘ASML maffia’?

Hier is het belangrijkste nieuws van week x 2026:

Volkswagen schrapt 100 duizend banen en advocaten zijn geschokt door stijgende AI-kosten (maandag 29 juni)

Eye Security haalt 60 miljoen euro binnen en Efteling wordt verkozen boven ASML voor beste bedrijfsreputatie (dinsdag 30 juni)

VS versoepelt exportbeperkingen voor AI-modellen van Anthropic en justitie eist faillissement van cryptoplatform Knaken (woensdag 1 juli)

Videoland voegt Viaplay toe aan zijn diensten en Bending Spoons heeft een vliegende start op Nasdaq (donderdag 2 juli)

Defensie investeert tientallen miljoenen in Intelic en Grolsch neemt Gulpener over na 200 jaar in familiebeheer (vrijdag 3 juli)

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