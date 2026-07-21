Marjan Berk op 93-jarige leeftijd: ‘Een bruikbare kracht met aardige momenten’

Overlijden van een veelzijdige kunstenares

Gisteren is Marjan Berk, een gerenommeerde Nederlandse schrijfster en actrice, op 93-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Amsterdam. Ze was meer dan twee decennia actief in de wereld van toneel en cabaret, alvorens zich in de jaren ’80 volledig op het schrijven te storten.

Marjan Berk, geboren in 1932 te Zeist, moest haar opleiding aan de Amsterdamse toneelschool staken wegens een zwangerschap. Toch liet haar passie voor het podium haar niet los, en in 1955 deed ze succesvol auditie bij het ABC Cabaret van Wim Kan en Corrie Vonk. Na enkele seizoenen bij dit cabaret gezelschap te hebben gewerkt, maakte Berk de overstap naar andere cabaretensembles zoals het Leidsepleincabaret en Lurelei, opgericht door Fiet en Frans Koster.

Gedurende haar veelzijdige carrière werkte Berk samen met grote namen zoals Ramses Shaffy en Willem Nijholt, en was ze te zien in producties van onder andere Toneelgroep Centrum, Toneelgroep Arena en De Nederlandse Comedie tot laat in de jaren tachtig.

In 1977 schreef Berk haar eerste theaterscript, getiteld Moeder en haar jongens. Ze zou in de daaropvolgende jaren nog meer stukken schrijven en vaak ook zelf optreden in haar eigen werken. Na een indrukwekkende 27 jaar op de planken te hebben gestaan, besloot Berk zich te richten op het schrijven van romans, autobiografische werken, scenario’s voor radio en televisie, zoals voor de serie Vrouwenvleugel, en columns. Haar literaire oeuvre omvat meer dan vijftig publicaties.

In 2003 publiceerde Berk Memoires van een dame uit de goot van het amusement, een boek waarin ze met een kenmerkende humoristische toon terugkeek op haar theatercarrière. Volgens een necrologie in de NRC, omschreef ze zichzelf als ‘een bruikbare kracht met aardige momenten’. Ze grapte dat ze op verzoek kon poseren als ‘een kittige vedette’, en wist handig gebruik te maken van haar ‘hese kinderstem’.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post