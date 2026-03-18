Noorderlicht te zien in 10 staten vanavond: ontdek waar en wanneer!

Een Unieke Kans om het Noorderlicht te Zien

Voor iedereen die altijd al de magie van het Noorderlicht heeft willen ervaren, maar niet in een van de gebruikelijke optimale kijklocaties woont, biedt dit weekend wellicht een gouden kans.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heeft onlangs een waarschuwing voor een geomagnetische storm uitgegeven vanwege een snelle zonnewindstroom, wat de kans op geomagnetische activiteit in verschillende noordelijke staten van de VS en Canadese provincies verhoogt van vrijdag 6 maart tot zondag 8 maart.

De storm zal waarschijnlijk de aurora borealis (de wetenschappelijke term voor het Noorderlicht) zichtbaar maken op meer zuidelijke breedtegraden dan gebruikelijk is.

Als de lucht helder is, hebben inwoners van Alaska, Washington, Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan en Maine de beste kans om het lichtspektakel te zien tussen 22.00 uur en 02.00 uur lokale tijd – het tijdstip waarop de geomagnetische activiteit naar verwachting het hoogst is.

Optimale Maanden voor het Bekijken van het Noorderlicht

Maart is typisch een van de beste maanden om de aurora borealis te zien, omdat het de lente-equinox bevat, volgens BBC Sky at Night Magazine. Ook de maand september is een uitstekende tijd om het te bekijken, omdat het de herfst-equinox bevat. Deze correlatie staat bekend als het Russel-McPherron effect, vernoemd naar de twee wetenschappers die het patroon ontdekten.

Het Noorderlicht is het zichtbare resultaat van de interactie tussen de zon en het magnetische veld van de aarde. Hoewel de zon het hele jaar door verschillende niveaus van activiteit vertoont, leidt de piek van de zonnecyclus (waarin de aarde zich momenteel bevindt) tot een verhoogde kans op gebeurtenissen zoals coronale massa-ejecties (CME’s) en coronale gaten, die op hun beurt zonnestormen veroorzaken.

Wanneer deze de planeet raken, sturen de magnetische veldlijnen zonnedeeltjes naar de Noord- en Zuidpool, wat de buitenaardse kleurenzwaden in de lucht produceert.

Om de best mogelijke blik op dit natuurspektakel te krijgen, zoek je een plek ver van de stadslichten, wat het gemakkelijkst is te vinden met een lichtvervuilingskaart of een dark-sky zoeker. Hoewel aurora’s moeilijk nauwkeurig te voorspellen zijn en in golven plaatsvinden, kan het nuttig zijn om gedurende de avond live voorspellingen te controleren.

Voor degenen die het moment willen vastleggen met een camera, probeer over te schakelen naar Nachtmodus of Pro-modus in de instellingen van een iPhone. De hoofdlens is het beste – niet ultrabreed. RAW-formaat, indien beschikbaar, is ook ideaal als je later wilt bewerken.

