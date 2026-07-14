De zes nationale rijkscultuurfondsen hebben gezamenlijk een nieuwe subsidie in het leven geroepen speciaal voor professionele kunstenaars en culturele instellingen die verschillende kunstdisciplines in hun creaties verwerken. Deze nieuwe regeling is bedoeld om beter aan te sluiten bij de behoeften van crossover kunstenaars en kunstvormen, die vaak moeite hebben om financiering te vinden vanwege hun gemengde aard.

Deze ‘Interdisciplinaire Regeling’ staat open voor individuele kunstenaars die interdisciplinair werken en ten minste één jaar ervaring hebben. Zij kunnen een bedrag van 24.900 euro aanvragen om hun interdisciplinaire praktijk verder te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ook niet-commerciële culturele organisaties een aanvraag indienen als zij projecten uitvoeren waarin kunstdisciplines van meerdere fondsen samenkomen. Afhankelijk van een totale projectbegroting van maximaal 60.000 of 500.000 euro kunnen zij respectievelijk 12.500 of 50.000 euro aanvragen.

De subsidie richt zich op projecten waarin diverse culturele disciplines niet alleen naast elkaar worden geplaatst, maar daadwerkelijk worden geïntegreerd. Het gaat hierbij om de integratie, kruisbestuiving, of samensmelting van ten minste twee kunstdisciplines binnen één uitingsvorm, zoals een kunstwerk, voorstelling, publicatie of film. Het doel is om projecten te ondersteunen die niet volledig onder een bestaande regeling van een van de rijkscultuurfondsen vallen.

Een speciale beoordelingscommissie, bestaande uit adviseurs van de diverse rijkscultuurfondsen, zal de aanvragen beoordelen om een breed scala aan perspectieven op het interdisciplinaire kunstenveld te waarborgen. De deadline voor de eerste aanvraagronde, die vanaf vandaag geopend is, is gesteld op 1 oktober. De komende twee jaar zullen er telkens twee aanvraagrondes per jaar zijn. In augustus worden er online spreekuren georganiseerd voor potentiële aanvragers.

Deze regeling is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Letterenfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanvragen dienen ingediend te worden bij het Mondriaan Fonds.