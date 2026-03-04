Actrice Femke Boersma (90) Overleden: Nederland Rouwt om Geliefde Ster

Overlijden van ervaren actrice Femke Boersma

Actrice Femke Boersma, bekend van haar uitgebreide carrière in het Nederlandse toneel, is op 90-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Laren. Ze was decennialang actief bij belangrijke toneelgezelschappen zoals de Nederlandse Comedie, Zuidelijk Toneel Globe en Theater Persona.

Femke Boersma, geboren in Amsterdam, kreeg op 18-jarige leeftijd de kans om naast Wim Sonneveld te acteren in de film Het wonderlijke leven van Willem Parel (1955). Ondanks dat ze achteraf niet tevreden was over haar eigen prestatie in de film, gaf deze ervaring haar wel de bekendheid en moed om de Toneelschool te bezoeken, iets wat ze al lang wilde.

Drie jaar na haar start op de Toneelschool, rondt Boersma haar opleiding af met medestudenten zoals Ingeborg Elsevier en Louis Bongers. Tijdens de ceremonie van haar afstuderen zag de directeur, W. Ph. Pos, in haar een talentvolle ‘jeune amoureuse’ met een potentieel voor psychologisch diepe rollen. Ze werd prompt aangenomen met een vast contract bij de Nederlandse Comedie, destijds het resident gezelschap van de Stadsschouwburg Amsterdam.

Gedurende tien jaar was Boersma verbonden aan de Nederlandse Comedie en speelde ze in twintig verschillende stukken. Ze werkte samen met vooraanstaande acteurs en regisseurs zoals Fons Rademakers en Ko van Dijk. Een hoogtepunt was haar optreden in de Nederlandse première van Wie is er bang voor Virginia Woolf door Albee, vertaald door Gerard Reve en geregisseerd door Henk Rigters, op 7 maart 1964. In deze productie vertolkte ze de rol van Honey, wat enorm succesvol bleek en meer dan 250 keer werd opgevoerd.

In haar tijd bij de Nederlandse Comedie kreeg Boersma een relatie met regisseur Henk Rigters, wiens artistieke pad zij volgde naar het Zuidelijk Toneel/Globe in Eindhoven. Hier bleef ze negen jaar acteren. Vervolgens koos ze ervoor om als freelancer verder te gaan, met optredens bij onder andere Regio Theater en Sater.

In 1980 was Boersma medeoprichter van Theater ’80, samen met Agaath Witteman en Marcelle Meuleman. Dit gezelschap focuste op improvisatietheater gebaseerd op persoonlijke ervaringen van vrouwen. Boersma was niet alleen actief als actrice, maar ook als schrijver en vertaler voor alle zes producties van het gezelschap. Toen Theater ’80 in 1984 overging in Theater Persona, bleef Boersma betrokken. Ze nam deel aan verschillende producties, deed dramaturgie en regisseerde vier stukken. Haar carrière in het theater eindigde toen het gezelschap in 1989 werd opgeheven.

Naast haar theaterwerk was Boersma ook actief in tv- en filmproducties en zette zich in als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars en de opvolger Kunstenbond FNV. Ze gaf meer dan twintig jaar les aan de regieafdeling van de Theaterschool in Amsterdam en had functies binnen de Raad voor de Kunst en de Raad voor Cultuur.

Van 1988 tot zijn dood in 2025 was Boersma getrouwd met politicus Frits Bolkestein, een oude bekende van de middelbare school. De laatste jaren van hun leven brachten ze samen door in het Rosa Spier Huis in Laren.

