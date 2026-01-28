Arno Schuitemaker weer zonder FPK-subsidie: Nieuwe adviescommissie zegt nee!

Nieuw Beoordelingspanel geeft SHARP/ArnoSchuitemaker onvoldoende score voor subsidie

SHARP/ArnoSchuitemaker heeft opnieuw geen goedkeuring gekregen voor subsidie van het Fonds Podiumkunsten, ondanks een nieuwe beoordeling door een andere adviescommissie. Het Fonds Podiumkunsten heeft deze beslissing vandaag publiek gemaakt, na een gerechtelijke opdracht om het subsidieverzoek opnieuw te evalueren door een nieuw samengestelde commissie. De rechtbank had twijfels over de nauwkeurigheid en mogelijke partijdigheid van het oorspronkelijke panel.

Vorig jaar tekende SHARP/ArnoSchuitemaker bezwaar aan tegen de weigering van het Fonds Podiumkunsten om hen een meerjarige productiesubsidie toe te kennen. Het dansgezelschap was van mening dat dit besluit op een onzorgvuldige manier tot stand was gekomen. Er waren bijvoorbeeld maar twee leden met specifieke dansachtergrond of -expertise in de beoordelende commissie. Een van deze leden had tot kort geleden een langdurige werkrelatie met een andere subsidieaanvrager en een ander lid had in het verleden negatieve kritieken op het werk van Schuitemaker geschreven.

In oktober oordeelde de Rechtbank Amsterdam in het voordeel van het gezelschap, en droeg het fonds op om een volledig nieuwe en onafhankelijke adviescommissie een herbeoordeling te laten uitvoeren. Deze commissie heeft nu echter ook een negatief advies afgegeven. De commissieleden beoordeelden de criteria van artistieke kwaliteit, publieksfunctie, betekenis en geografische spreiding allen als voldoende, wat niet genoeg is om voor subsidie in aanmerking te komen. De directeur van het fonds heeft dit advies geaccepteerd en de aanvraag wederom afgewezen.

In dezelfde periode kreeg Schuitemaker, net als het gezelschap De Warme Winkel, gelijk over de klacht dat het Fonds Podiumkunsten niet vooraf duidelijk had gemaakt hoe het de geografische spreiding zou beoordelen. Aanvragers waren hierdoor onwetend dat het fonds een mediaan per regio zou hanteren en dat voorstellingen in Amsterdam niet zouden meetellen. Een nieuwe berekeningsmethode, toegepast op alle afgekeurde aanvragen uit Amsterdam, leverde ook niet voldoende extra punten op voor deze gezelschappen. Echter, door deze uitspraak kreeg Orkater wel voldoende punten en ontving alsnog een positief subsidieadvies.

De leden van de nieuwe adviescommissie die het subsidieverzoek van SHARP/ArnoSchuitemaker hebben beoordeeld, waren Miryam van Lier (voorzitter), Armeno Alberts, Arnoud Breitbarth, Hillechien Steenbruggen, Jefta Tanate, Karima El Filali, Laura Roling en Neel Verdoorn.

