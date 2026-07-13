Hongaarse Startup Revolutioneert: Kweekt Leer Zonder Koeien en Plastic Zonder Aardolie in Venlo

In samenwerking met Brightlands Startup League – Fermentatie is een bekend proces in de voedingsindustrie, maar nu wordt het ook toegepast op twee van de meest vervuilende materialen: leer en plastic. Lídia Kuti, oprichter van Smobya, werkt aan een duurzaam alternatief op de Brightlands Campus Greenport in Venlo, dat prijstechnisch al kan concurreren met traditionele materialen.

Fermentatie wordt al lang gebruikt in de voedingssector, maar Lídia Kuti zag potentieel om hiermee ook materialen te vervaardigen. Haar biotechnologische startup Smobya ontwikkelt met behulp van de zelfontwikkelde NanoTwine-technologie alternatieven voor leer en plastic. Deze technologie zet voedselafval om in bacteriële nanocellulose door middel van precisiefermentatie. Dit materiaal bestaat uit ultradunne vezels op nanoniveau en bezit meerdere voordelige eigenschappen zoals hoge sterkte, flexibiliteit en lichtheid, terwijl het productieproces aanzienlijk minder natuurlijke bronnen vereist, zonder gebruik van dieren of aardolie.

Leer kweken in eigen keuken

Smobya startte officieel in mei 2022, maar het idee ontstond al veel eerder. In 2017 deed Kuti in Hongarije mee aan de Future of Fashion Competition tijdens de Mercedes-Benz Fashion Week. Ze experimenteerde toen al thuis met wat zij ‘bacterieel leer’ noemde, in een poging om binnen een maand vijf kledingstukken te produceren. Hoewel de eerste tests bemoedigend waren, waren de resultaten niet geschikt voor de catwalk. Deze ervaring bracht haar het inzicht dat het grootste probleem niet de kwaliteit van het product was, maar de onvoorspelbaarheid van het proces door de levende micro-organismen. Voor industriële schaalvergroting is consistentie essentieel, iets wat haar eigen fermentatieplatform nu biedt. Dit platform gebruikt compacte bioreactoren waarin de groeiomstandigheden van micro-organismen nauwkeurig worden gecontroleerd, waardoor elke fermentatiecyclus efficiënter wordt.

Het huidige systeem is onhoudbaar

Hoewel Kuti oorspronkelijk rechten studeerde en in de mode-industrie werkte, was ze geschokt door de verspilling die ze zag. De overproductie en vernietiging van producten vanwege kleine fouten toonden aan dat het huidige systeem niet duurzaam was. In haar vrije tijd begon ze te experimenteren met biomaterialen. Na vier jaar onderzoek besloot ze haar bijbaan om te zetten in een volwaardige onderneming en richtte Smobya op met haar broer Almos Kuti en materiaalwetenschapper Reka Varga.

Biotechhub in Venlo

Het oorspronkelijke lab in Boedapest is recent verplaatst naar een groter lab op de Brightlands Campus Greenport Venlo, een van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Deze locatie is strategisch gekozen vanwege het sterke ecosysteem in biotechnologie, chemie en materialen. De Limburgse Ontwikkelingsmaatschappij (LIOF) speelde een cruciale rol in deze verhuizing en is een belangrijke partner in de Brightlands Startup League, die startups ondersteunt met advies, faciliteiten en netwerkmogelijkheden.

Klassieke kip-ei-situatie

Toen Smobya groeigeld zocht voor een demonstratiefabriek, kwam het bedrijf in een typische kip-ei-situatie terecht. Zonder bestaande contracten aarzelden investeerders, maar zonder investeringen konden geen grote volumes geproduceerd worden om klanten te trekken. LIOF-investeerder Annemoon Borst zag het potentieel en hielp een consortium van investeerders te vormen, wat uiteindelijk leidde tot de bouw van de gewenste fabriek in Venlo.

Van mode tot medische toepassingen

Hoewel Smobya oorspronkelijk focuste op de mode-industrie, zijn de toepassingen van bacteriële cellulose veel breder. Het materiaal kan tijdens en na de groei aangepast worden voor verschillende doeleinden, zoals autobekleding, isolatiemateriaal, coatings, lijm en zelfs medische structuren zoals botsteigers voor botregeneratie. Smobya streeft ernaar binnen vijf jaar hét platform voor bacteriële nanocellulose te zijn, een duurzaam alternatief voor traditionele materialen.

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