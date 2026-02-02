De klacht van Holland Opera over de afwijzing van hun aanvraag voor meerjarige subsidie door het Fonds Podiumkunsten is door de rechtbank als geldig beoordeeld. Dit nieuws werd vrijdagmiddag door het operagezelschap gedeeld. Ondanks een positieve beoordeling in 2024 door de commissie, viel Holland Opera buiten de boot vanwege een beperkt budget.

De rechtbank steunde het bezwaar van de operaorganisatie dat de beoordelingscommissie niet afdoende had toegelicht waarom er rekening gehouden was met het feit dat Holland Opera het eerste onafhankelijke jeugdoperahuis in Europa is, wat hen een bijzondere plaats geeft binnen het Nederlandse podiumkunstenlandschap.

Daarmee is de aanklacht van Holland Opera erkend en het eerdere besluit van het Fonds Podiumkunsten om geen meerjarige subsidie te verlenen voor de aankomende Kunstenplanperiode (2025-2028) is vernietigd. Het fonds heeft nu tien weken de tijd om bepaalde aspecten van het besluit opnieuw te onderbouwen en moet hiervoor een nieuw advies vragen aan de commissie.

Eveneens vandaag vernam het orkest Holland Baroque dat hun bezwaar tegen de afwijzing door de FPK als gegrond is beoordeeld. Eerder werden ook de bezwaren van De Warme Winkel en SHARP/ArnoSchuitemaker door de rechter als gegrond beschouwd. In beide gevallen leidde de heroverweging echter niet tot een toekenning van meerjarige subsidie. Voor Orkater was het nieuws gunstiger: dit Amsterdamse muziektheatergezelschap vernam in december dat ze na een initiële afwijzing toch recht hebben op een vierjarige FPK-subsidie.